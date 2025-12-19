L’Olot desitja sumar el primer triomf de visitant
El conjunt garrotxí s’enfronta dissabte en horari matinal al València Mestalla amb les baixes del sancionat Arumí i els lesionats Puigbert i Fuentes
Ja ha arribat l’hora que l’Olot guanyi fora de casa. Ho intentarà dissabte, per vuitè cop aquesta temporada al camp del València Mestalla (12 hores). L’horari és estrany i el dia, inusual, però benvingut sigui si els de Roger Vidal, que no disposarà del sancionat Arumí i els lesionats Puigbert i Fuentes, tornen amb una rialla. «A nosaltres ens costa sumar a fora. Estem treballant per trencar aquesta dinàmica, encara que sigui l’últim desplaçament abans d’acabar l’any. Hem d’aconseguir trencar-la i sumar els tres punts», valora el tècnic garrotxí.
L’Olot va començar la Lliga esgarrapant un empat al camp del Barbastre (1-1), va tornar a rascar un punt de Poblenc (0-0), va perdre contra el Barça Atlètic (2-0), va caure també a Torrent (1-0), ho va fer seguidament al camp de l’Espanyol B (1-0), va empatar a Sant Andreu (1-1) i va sortir amb les mans buides d’Andratx (2-0). «Hem de ser capaços de llegir bé els moments del partit, no equivocar-nos i no saltar a les pressions quan no toca. No podem facilitar-los les coses en un context en què se sentin còmodes. Defensivament, hem de controlar els espais i ofensivament tenir més presència a l’àrea amb jugadors de segona línia», destaca Vidal, que ha situat a l’equip en onzena posició, amb dinou punts. El filial del València és quinzè, en la zona baixa, amb quinze.
«El Valencià Mestalla està en una dinàmica positiva i ha sortit d’allà sota. Estan traient bons resultats i estan més encertats de cara a porteria. És un equip que li agrada molt transitar, que corre molt bé a l’esquena», finalitza
