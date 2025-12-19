Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Olot desitja sumar el primer triomf de visitant

El conjunt garrotxí s’enfronta dissabte en horari matinal al València Mestalla amb les baixes del sancionat Arumí i els lesionats Puigbert i Fuentes

L’Olot no va passar de l’empat la setmana passada contra el Reus.

Jordi Bofill

Girona

Ja ha arribat l’hora que l’Olot guanyi fora de casa. Ho intentarà dissabte, per vuitè cop aquesta temporada al camp del València Mestalla (12 hores). L’horari és estrany i el dia, inusual, però benvingut sigui si els de Roger Vidal, que no disposarà del sancionat Arumí i els lesionats Puigbert i Fuentes, tornen amb una rialla. «A nosaltres ens costa sumar a fora. Estem treballant per trencar aquesta dinàmica, encara que sigui l’últim desplaçament abans d’acabar l’any. Hem d’aconseguir trencar-la i sumar els tres punts», valora el tècnic garrotxí.

L’Olot va començar la Lliga esgarrapant un empat al camp del Barbastre (1-1), va tornar a rascar un punt de Poblenc (0-0), va perdre contra el Barça Atlètic (2-0), va caure també a Torrent (1-0), ho va fer seguidament al camp de l’Espanyol B (1-0), va empatar a Sant Andreu (1-1) i va sortir amb les mans buides d’Andratx (2-0). «Hem de ser capaços de llegir bé els moments del partit, no equivocar-nos i no saltar a les pressions quan no toca. No podem facilitar-los les coses en un context en què se sentin còmodes. Defensivament, hem de controlar els espais i ofensivament tenir més presència a l’àrea amb jugadors de segona línia», destaca Vidal, que ha situat a l’equip en onzena posició, amb dinou punts. El filial del València és quinzè, en la zona baixa, amb quinze.

«El Valencià Mestalla està en una dinàmica positiva i ha sortit d’allà sota. Estan traient bons resultats i estan més encertats de cara a porteria. És un equip que li agrada molt transitar, que corre molt bé a l’esquena», finalitza

