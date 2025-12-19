Moncho creu vital "la defensa" per competir contra el Tenerife
El tècnic ha advertit de les dificultats del rival, amb una plantilla d'alt nivell
El Bàsquet Girona comença demà contra el Tenerife un tram de calendari que li té programats quatre dels cinc propers partits a Fontajau (també hi passaran aquests dies Lleida, Bilbao i Baskonia, amb una visita a Manresa pel mig). El tècnic Moncho Fernández ha advertit de les dificultats del rival, amb una plantilla d'alt nivell (Huertas, Fitipaldo, Shermadini...) i considera que les opcions de victòria passaran per tenir una elevada prestació defensiva. "Ells són el millor equip ofensiu de la lliga, haurem d'estar a un super nivell en defensa perquè sinó, no trobarem forma de guanyar". Un cop més, el factor Fontajau serà determinant i, en aquest sentit, el tècnic ha reconegut que "penso que també podem millorar el nostre nivell fora de casa, però hem de tenir present que hem jugat en pistes molt difícils com les d'Unicaja, València i Madrid. Contra aquests rivals has de fer partits perfectes".
Fjellerup, que continua evolucionant de la lesió i és més a prop del retorn, és l'única baixa que tindrà el preparador. Sobre el Tenerife, Moncho ha afegit que "són un equipàs, amb molt bons jugadors, molt ben entrenats, i el millor que podem dir d'ells és que juguen com un equip i fan un gran bàsquet". L'entrenador també ha valorat el seu primer any a Girona, que es va complir dimarts passat: "estic molt feliç perquè sento que estic a casa meva, que m'estimen, que les coses van per bon camí. Des del punt de vista personal soc superfeliç a la ciutat i al club, espero que duri molt temps".
