Surís avisa de la «bestiesa» de l’Osca: «Amb 10 minuts fa 40 punts»

El Bisbal Bàsquet visita la pista d’un històric amb la intenció de continuar creixent com equip: «Som més a prop d’on volem»

Un entrenament del Bisbal Bàsquet.

Un entrenament del Bisbal Bàsquet. / Aniol Resclosa

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

La Bisbal d'Empordà

El Sol Gironès Bisbal Bàsquet visita aquest dissabte l’històric Osca (20:15 h) en una «missió difícil» que no permetrà «errades». «És un dels equips que més anota de lliga. Realment, ofensivament és un espectacle. Juga molt bé i a una velocitat, ritme, confiança i percentatges molt alts. És el segon equip en número de possessions, el primer en rebots ofensius i el segon màxim anotador, mentre que a casa ho és el que més. Té molts períodes disputats a casa amb 40 punts, o sigui que amb 10 minuts fa 40 punts... És una bestiesa i ho ha aconseguit fer en molts partits. Hem d’intentar que no agafin aquestes ratxes si volem tenir alguna cosa a dir», va comentar Eric Surís.

L’entrenador va explicar que després de l’esforç físic de la setmana passada amb tres partits «estem entrenant bé i recuperats de la setmana passada, que va ser dura. Hem intentat preparar el partit a Osca sabent que és un dels equips top de la lliga». Alhora, va valorar la desfeta en l’últim partit contra el Mataró (64-70): «La derrota fa ràbia, però, en fred, hem analitzat la setmana i va ser un dos de tres. Toca mirar endavant».

Surís va apuntar que «és un procés, però comencem a estar millor i més a prop d’on volem. Això ens indiquen les anàlisis de dades que fem en el dia a dia. Ja estem entre els set primers de la lliga en termes defensius, en algun fins i tot segons. En atac encara arrosseguem percentatges nefastos que hem de millorar. És un trajecte, una evolució contínua». Per al partit de demà, el tècnic tindrà la baixa de Golson per lesió.

