Tret de sortida per a la Palamós Christmas Race
Les inscripcions per a la regata internacional comencen avui i es disputarà fins al 22 de desembre en aigües de la famosa badia baix-empordanesa
DdG
La 49a Palamós Christmas Race, regata internacional de vela, es prepara per a una nova edició. Avui serà jornada d’inscripcions. I a partir de demà i fins dilluns es disputarà la competició a l’aigua. Participen un total de 216 tripulacions que representa un total de 350 regatistes i 42 entrenadors, distribuïdes en 5 classes. ILCA 6 (35), ILCA 4 (15), 420 (107), 29er (27) i enguany torna com a classe convidada l'Europe (32).
Pel que fa a països sumen 15: Alemanya (13), Bèlgica (7), el Canadà (2), Dinamarca (5), Espanya (96), els Estats Units (1), França (11), Gran Bretanya (24), Grècia (5), Hong Kong (1), Itàlia (22), Polònia (21), Portugal (4), Turquia (5) i Ucraïna (1).
La prova comptarà amb una participació de gran nivell i diversos noms propis cridats a ser protagonistes. En la classe 420 destaca la presència de Marta Mansito (RCN Gran Canaria), campiona del món d'Optimist el 2024, que farà el salt a Palamós formant tripulació amb María Sánchez, en una de les parelles joves més prometedores del panorama nacional. També serà molt seguida l’actuació de Mateo Carbonell (RCR Alicante), campió del món d'Optimist per equips el 2024 i bronze en l’Europeu de 2023, que competirà al costat de Jesús Campos.
Per part seva, la classe Europe reunirà en la badia de Palamós a diversos dels millors especialistes del moment, amb un cartell d’autèntic luxe. Estaran en la línia de sortida el bronze europeu i quatre vegades d’Espanya, Ramon Figueras (CN Costa Brava-Vela Palamós); la subcampiona continental, Emma Collins (CN Costa Brava-Vela Palamós); o la campiona d’Espanya, Ana Musatova (CV Port d’Andratx), entre d’altres.
