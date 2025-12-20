Una defensa fluixa fa sortir al Bisbal escaldat d’Osca (100-59)
Els d’Èric Surís no poden fer res davant d’un dels millors anotadors de la lliga
Gerard Ullastre
Una defensa excessivament tova ha condemnat al Bisbal en un partit poc competit dels empordanesos i amb clar domini local. L’Osca ha demostrat perquè és un dels millors equips ofensius de la lliga amb unes xifres d’escàndol.
El primer quart ha tingut nom i cognom: Héctor Figueroa, que ha acabat el primer parcial amb 16 punts. L’escolta semblava que s’hagués vist els highlights de Kevin Punter contra el Baskonia. Probablement, la reaparició d’Okeke al cinc inicial era l’as que Surís tenia sota la màniga per a frenar a l’ex de l’Estudiantes, però l’estratègia no ha funcionat. Per si no n’hi hagués prou per als del Baix Empordà, l’eficàcia ofensiva de Figueroa ha estat replicada pels seus companys d’equip al segon parcial, que entraven fins a la cuina sense dir ni ase ni bèstia.
Després del descans, la dinàmica de l’encontre ha estat la mateixa. Els d’Èric Surís, veient el marcador completament inabastable, han decidit llançar la tovallola i han renunciat a fer cap intent de remuntada. Cal destacar el repunt d’Orgull del Bisbal a l’últim quart - el qual gairebé guanyen - i l’actuació Mikhailov, a qui li és igual el rival, sempre fa un bon partit.
