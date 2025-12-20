Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet Girona - La Laguna Tenerife, en directe

Segueix en viu la narració del partit entre el Bàsquet Girona i La Laguna Tenerife que es juga al pavelló de Fontajau

Resultats i classificació de l’ACB

Els jugadors del Bàsquet Girona, en una imatge d'arxiu.

Els jugadors del Bàsquet Girona, en una imatge d'arxiu. / Marc Martí Font

Redacció

Girona
