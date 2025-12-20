El GEiEG jugarà dos partits en menys de 24 hores
L’equip de Pau Fuster recuperarà el partit suspès davant el Lanzarote el dia 10 de gener a les 16 h i l’endemà a les 12 h serà a Viladecans
El GEiEG Pacisa encara se’n fa creus després que s’hagi decidit que haurà de recuperar el partit suspès per la borrasca Emilia davant Magec Tías de Lanzarote el pròxim dissabte 10 de gener a les 16:00 h i l’endemà, diumenge 11, tancarà la primera volta de la Lliga Femenina 2 davant el Vilabàsquet Viladecans a les 12:00 h. Entre un partit i l’altre hi haurà només 20 hores de diferència i més de 2.600 km de distància.
«La primera volta s’acaba aquell cap de setmana i, segons la Federació espanyola, l’hem de jugar abans sí o sí. No hi ha més dates ni un bri de flexibilitat», lamenta Pau Fuster. El tècnic valora que el Magec Tías «ens va avisar amb molt de temps del temporal i, a diferència de l’Spar Girona, no vam viatjar a les Canàries. S’hi han posat bé per intentar trobar dates, però era un encaix complicat». Davant la inflexibitat de la FEB -«l’opció que ens donaven directament era no presentar-nos i que ens sancionessin amb un punt», assegura Fuster-, el GEiEG ha trobat a faltar que la Federació catalana fes un pas per «com a mínim preocupar-se de la situació».
«Sap greu perquè després pregonen una sèrie de coses sobre professionalisme i no té cap sentit. Nosaltres no som professionals i acabarem marxant abans d’hora de la feina un divendres per un tripijoc. Les jugadores es posen en perill a elles mateixes, al seu físic. I hem de donar les gràcies que ens deixin jugar a les 16h per poder ser a les 12h a Viladecans. Penso que no s’hauria de fer», exclama l’entrenador. El GEiEG i el Magec Tías no són els únics que es troben amb aquesta problemàtica. També hi ha implicats l’Isla Bonita, el Claret, el Gran Canària i l’Alcorcón. «L’ideal seria tenir perspectiva i recuperar-los més tard del final de la primera volta. Hauria de ser més fàcil en una categoria on no hi ha una Copa del Rei pel mig. No tenim aquesta urgència».
Les gironines, que no faran entrenament entre partit i partit, afrontaran, a sobre, una setmana complicada perquè hi ha «el dia 5, on molta gent té família i compromisos amb les rues dels Reis, i el dia 6, que és festiu». «A partir d’aquí, haurem d’encaixar dos entrenaments venint de tota l’aturada de Nadal. És un repte important. La part bona és que hem pogut agafar un hotel al costat de l’aeroport per anar directes a Viladecans diumenge».
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Un poble gironí espectacular: bona gastronomia i meravellosos paisatges
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Banyoles instal·la un envelat de 1.200 metres quadrats per reubicar les activitats de Nadal que s'havien de fer al pavelló de la Draga
- Ikea ja llueix el rètol de la futura botiga de Girona
- Alerta per pluges intenses a les comarques gironines