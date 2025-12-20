Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'Olot no se'n surt a València

Els de Roger Vidal cauen 3-2 contra el Mestalla malgrat el doblet d'Enri

Una acció del València Mestalla-Olot

Una acció del València Mestalla-Olot / UE Olot

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Maleït minut 90 en què l'Olot ha encaixat el definitiu 3-2 en la seva visita al camp del València Mestalla. Els de Roger Vidal sempre han anat a remolc en el marcador: Víctor ha fet dos gols per col·locar el 2-0, neutralitzat, ja a la segona part, per Enri; que ha marcat al 70 i al 84. El cop dur ha arribat al final, instants després que el mateix Enri flirtegés amb el 2-3, amb el gol de Rodri.

