L'Olot no se'n surt a València
Els de Roger Vidal cauen 3-2 contra el Mestalla malgrat el doblet d'Enri
Maleït minut 90 en què l'Olot ha encaixat el definitiu 3-2 en la seva visita al camp del València Mestalla. Els de Roger Vidal sempre han anat a remolc en el marcador: Víctor ha fet dos gols per col·locar el 2-0, neutralitzat, ja a la segona part, per Enri; que ha marcat al 70 i al 84. El cop dur ha arribat al final, instants després que el mateix Enri flirtegés amb el 2-3, amb el gol de Rodri.
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Un poble gironí espectacular: bona gastronomia i meravellosos paisatges
- Banyoles instal·la un envelat de 1.200 metres quadrats per reubicar les activitats de Nadal que s'havien de fer al pavelló de la Draga