El Peralada mulla com a visitant (1-3) i l’Escala es queda sec a casa (0-0)

Els blanc-i-verds resolen amb contundència el partit contra el Can Vidalet mentre que els de la Costa Brava empaten contra el Vilanova i la Geltrú

Celebració dels xampanyers al vestuari / CF Peralada

Gerard Ullastre

Els xampanyers han visitat aquesta tarda el Can Vidalet en un partit marcat per la meteorologia. La pluja no ha estat un impediment perquè els d’Àlex Marsal s'enduguessin la victòria per 1-3. Kanteh ha estat el jugador més destacat del matx amb un doblet. Per l’altra banda, el Vilanova i la Geltrú ha aconseguit assecar al conjunt de David Gurillo, que no ha estat capaç d’obrir la llauna davant de la seva afició. Els de la Costa Brava han perdut l’oportunitat d’augmentar la distància de punts amb un rival directe per la lluita per les posicions de promoció.

