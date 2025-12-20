Roberto Íñiguez: «Per guanyar al València ho has de fer tot molt bé, fregant l’excel·lència»
El tècnic gironí avisa que l'equip valencià està «fet per competir per tot» abans d'enfrontar-se demà al matí a Fontajau
L’Spar Girona rep demà (11:00 h) a Fontajau el València Basket en un duel de màxima exigència corresponent a la jornada dotze de lliga i última a Fontajau abans de l’aturada de Nadal. Després d’una última jornada sense partit per a cap dels dos equips a causa de les conseqüències meteorològiques, gironines i valencianes tornen a disputar un nou partit de lliga separades per una sola victòria a la classificació, fet que dona encara més transcendència a l’enfrontament.
L’equip de Roberto Íñiguez arriba al duel després d’una setmana marcada pel desgast físic propi de la doble competició, però amb l’alegria d’una nova victòria a l’Eurolliga (68-83) a la pista del Carolo. Ara bé, tot i el resultat, el dur partit intersetmanal suposa un desgast pel llarg desplaçament amb hores de bus i avió fins a arribar a Girona. «És el que suposa jugar Eurolliga», admet el tècnic, que explica que l’objectiu dels darrers dies ha estat sobretot recuperar les jugadores físicament i preparar-les mentalment, incidint en la «fotografia general del partit» davant les valencianes. A més, l’inici del duel a les onze del matí, també condiciona la preparació prèvia de les jugadores «canvia molt la recuperació de poder entrenar dissabte al matí una mica més, en canvi, avui pràcticament hem fet les coses molt elementals perquè la gent no tingui cap punt de cansament més que l’habitual» ha explicat Íñiguez.
Malgrat tot, el tècnic considera que l’esforç val la pena, ja que «és l’últim partit a casa abans de l’aturada nadalenca i el rival és de primer nivell». En aquest sentit, el tècnic s'ha mostrat molt orgullós de l’evolució de l’equip en aquest inici de competició, tot i les dificultats i les absències que han impedit, fins ara, comptar amb la plantilla al complet. «Hem superat molts problemes i moltes dificultats», ha afirmat, destacant, però el pas endavant que ha de fer Arica Carter, amb qui s’està actuant amb prudència per no córrer riscos, però on esperen que ben aviat pugui «demostrar perquè i per a què està aquí».
De cara al partit de demà, l’Spar Girona tindrà al davant un València Basket d’altíssim nivell, un equip fet per competir per tot i Íñiguez té clar que per tenir opcions de victòria, l’Spar haurà de fregar l’excel·lència, perquè «pots jugar 25 minuts molt bé, però és un equip que no té pressa, que juga 40 minuts, amb una rotació de jugadores de màxim nivell i que no baixa mai el seu rendiment». També ha explicat que les valencianes «imposen un ritme constant, saben perfectament a què juguen i obliguen el rival a mantenir un nivell molt alt durant tot el partit».
Amb un dels partits marcats en el calendari de lliga, l’equip i Fontajau es prepara per viure un duel de màxim nivell entre dos dels millors equips de la competició per tancar l’any de la millor manera.
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Reobre la històrica Granja Ultonia de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Mercadona tancarà el supermercat del mercat de Salt
- Un poble gironí espectacular: bona gastronomia i meravellosos paisatges
- Banyoles instal·la un envelat de 1.200 metres quadrats per reubicar les activitats de Nadal que s'havien de fer al pavelló de la Draga