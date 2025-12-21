El Girona B, negat a domicili, tanca l’any perdent a Alcoi (2-0)
Un doblet de Soler en la segona meitat frustra els de Quique Álvarez, que segueixen sense aconseguir cap victòria lluny de Vidreres aquesta temporada
Lluc Perich Pérez
El Girona B segueix negat a domicili i va encaixar una nova derrota fora de casa en la visita a l’Alcoià. Soler va firmar un doblet en la segona meitat per a recordar al filial que encara no sap guanyar lluny de Vidreres i que aquests són els deures més importants per al 2026. Els de Quique Álvarez, així, tanquen l’any de l’ascens a Segona RFEF amb una derrrota que els allunya un pèl de la promoció d’ascens (la marca el Barça Atlètic amb 25 punts i un partit pendent) i deixa l’equip setè amb 23 punts. En una lliga d’allò més comprimida, això és un rèdit cinc punts respecte a la promoció de descens. Cal recordar que, després d’anys picant pedra per a tenir el filial a la quarta categoria, mantenir-lo a aquesta altura és l’objectiu prioritari d’un projecte que, a mitjà termini, ja pensaria a pujar.
La primera meitat del matx va estar marcada per l’empenta dels gironins, que tot i venir de fer set gols al Castelló B van retrobar-se amb els fantasmes de la manca d’encert. Als cinc minuts ja van tenir una ocasió de perill i al 18’ van obligar Zárraga a una estirada impressionant, però, tot i collar l’Alcoià, no van aconseguir convertir les ocasions en gols. Al darrere, això sí, el Girona B va ser molt sòlid: L’única opció clara per als locals no va arribar fins ben passada la primera mitja hora de joc. El domini del Girona B va deixar algun detall de Lou White, jugador suís del juvenil del Girona que, després de dues jornades tenint minuts, ahir va entrar a l'onze del filial.
Ai las, però, perquè en la segona meitat el guió s’hauria de capgirar. Tot just encetar la represa, els d’Alcoi van avançar-se amb el primer dels dos gols de Soler. El carriler va fer bona la fe del seu company Iniesta, que s’havia llançat amb tot per evitar que una filtrada sortís per la línia de fons i, així, va assistir la canonada a mitja volea a què Sergi Puig no podia reaccionar.
Amb el marcador a favor, murris, els jugadors de l’Alcoià van saber adormir el partit i van arribar a fregar el segon amb una acció de De Pedro que va aturar Puig. El porter, però, tornaria a quedar batut ja a les acaballes, menys de deu minuts abans del noranta. Lado va picar un córner que va connectar amb la testa d’un company. La rematada, rebutjada per Puig, va rebotar al travesser i Soler, que passava per allà, va trobar-se la bola a l’altura del cap i amb el porter a mig tornar-se a alçar. Només calia empènyer la bola a dins i, d’aquesta manera, sentenciar un partit on, altra vegada, la falta de punteria va marcar les opcions del Girona B. Punt final a un 2025 que, això sí, té el Girona B orgullós d’estar instal·lat a la zona alta de la Segona RFEF.
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Els secrets de les cuineres de Sils per preparar l’escudella de tota la vida
- Aquest és el municipi gironí en el qual no podries comprar una casa ni que et toqués la Grossa dues vegades
- Ikea ja llueix el rètol de la futura botiga de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Mercadona dona una setmana més de vacances i una mensualitat extraordinària als seus treballadors