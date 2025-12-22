El Bàsquet Girona regala una jornada única als seus aficionats
El club ha obert les portes de Fontajau als seus aficionats per gaudir del Fans Day, veure el petit entrenament, participar en activitats i conèixer jugadors, jugadores i entrenadors del primer equip masculí i femení
El Nadal ha arribat a Fontajau i el Bàsquet Girona ho ha celebrat amb un regal molt especial en forma d’una jornada pensada per a la seva afició. El Fans Day ha permès als seguidors i aficionats de l’equip viure el bàsquet de ben a prop i viure moments únics amb els jugadors i jugadores del primer equip masculí i femení. La jornada ha començat amb un entrenament obert, o més ben dit, una exhibició de tir amb els dos conjunts barrejats, on no hi han faltat les rialles, l’ambient distès i l’animació constant des de la graderia. Tot i el mal temps, el públic ha respost visitant Fontajau per ser partícip de la jornada, mentre la cocollona ha animat l’esdeveniment passejant-se i saludant tots els presents.
Amb els equips a pista, els nens i nenes del campus del club han aprofitat per fer activitats amb els jugadors i jugadores i compartir espai amb els seus referents en diferents concursos de tir. Un dels moments més celebrats ha estat el concurs de llançaments des de mitja pista, amb Carolina Guerrero i Juan Fernández com a únics anotadors, sent finalment Juan Fernández el guanyador davant l’ovació del públic.
Un cop finalitzada l’activitat, els aficionats han pogut baixar de manera ordenada per tenir un contacte directe amb els jugadors i jugadores durant la sessió de signatures. Paral·lelament, a la fan zone els més petits han pogut gaudir de diferents jocs i activitats, com ara un qui és qui gegant per endevinar els jugadors i jugadores del Bàsquet Girona. La jornada també ha servit per apropar els entrenadors als seguidors, amb Moncho Fernández i Roberto Íñiguez responent preguntes que els feien els mateixos aficionats. Els dos entrenadors han estat reflexionant sobre els temes que se’ls plantejaven i han posat especial importància en la identitat del club. Moncho ha destacat que el Bàsquet Girona, “tot i ser un club jove, va fent passos endavant per construir una identitat pròpia”, mentre que Roberto ha insistit en la “necessitat d’identificar-se amb la cultura del lloc i amb el que representa defensar els colors del club”. Finalment, i després d’un migdia especial, la gent ha començat a abandonar el pavelló per tancar una jornada en què jugadors, entrenadors i aficionats han pogut gaudir d’una estona plegats amb molta proximitat, que ha servit per estrènyer encara més el vincle entre els seguidors i el club.
