Sorteig d'entrades pel partit del Bàsquet Girona

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure el Bàsquet Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga EndesaBàsquet Girona - Surne Bilbao Basket, del diumenge 4 de gener a les 18h, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dilluns 29 de desembre abans de les 12 hores), dimarts 30 de desembre els guanyadors sortiran publicats al diari.

