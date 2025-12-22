Sorteig d'entrades pel partit del Bàsquet Girona
Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure el Bàsquet Girona.
El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga Endesa, Bàsquet Girona - Surne Bilbao Basket, del diumenge 4 de gener a les 18h, al Pavelló de Fontajau.
Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dilluns 29 de desembre abans de les 12 hores), dimarts 30 de desembre els guanyadors sortiran publicats al diari.
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Una empresària cobra 13.000 euros d'ajuts d'una de les seves treballadores i la Policia Nacional la deté
- Detecten tales d'arbres il·legals per fabricar tions a finques privades de la Selva interior
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Onada de robatoris a domicilis en un dels pobles més petits de Girona
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic