Sorteig d'entrades pel partit de l'Spar Girona

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Spar Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga Femenina Endesa, Spar Girona - Perfumerías Avenida, del diumenge 4 de gener a les 11h, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dilluns 29 de desembre abans de les 12 hores), dimarts 30 de desembre els guanyadors sortiran publicats al diari.

