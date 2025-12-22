Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Toby Wagget, guanyador de la 49 Palamós Christmas Race

Els guanyadors absoluts de la 49 Christmas Race en totes amb les autoritats.

Els guanyadors absoluts de la 49 Christmas Race en totes amb les autoritats. / Torveo

DdG

Girona

La 49 Palamós Christmas Race va acabar de manera èpica: el britànic Toby Wagget (ILCA 6) va ser el guanyador del Trofeu Manel Albalat al guanyador absolut i el català Marc Araba el Diputació de Girona al millor juvenil. Els altres campions van ser Ramon Figueras (Europe), Asier Jáudenes/Diego Coronado (420) i els germans holandesos Jeroen i Rik Dieperink (29er).

