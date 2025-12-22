Toby Wagget, guanyador de la 49 Palamós Christmas Race
La 49 Palamós Christmas Race va acabar de manera èpica: el britànic Toby Wagget (ILCA 6) va ser el guanyador del Trofeu Manel Albalat al guanyador absolut i el català Marc Araba el Diputació de Girona al millor juvenil. Els altres campions van ser Ramon Figueras (Europe), Asier Jáudenes/Diego Coronado (420) i els germans holandesos Jeroen i Rik Dieperink (29er).
