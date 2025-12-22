Triomf i tarda de comiats a la Copa de la Reina
El Barça de Pere Romeu segella el passi a quarts de final del torneig amb una golejada a domicili contra l’Alabès, el dia de l’adeu d’Alba Caño, del planter.
Laia Bonals
El Barça va posar punt final al 2025 amb un triomf. S’acaba l’any i, amb això, és moment de parar. De veure el que s’ha aconseguit, els deures pendents i allò per celebrar o canviar. Aquest Barça està evolucionant i en certs moments sobrevivint a una plantilla curta i amb lesions importants. Però la victòria contra l’Alabès (1-6) a vuitens de la Copa de la Reina tanca l’any de manera dolça.
Va ser molt superior l’equip de Pere Romeu, com era d’esperar. Les blaugrana van dominar sense miraments. No va trigar gaire Kika Nazareth a marcar el primer, amb un xut creuat que va esvair les poques esperances de donar la sorpresa que tenia el conjunt de Vitòria. Schertenleib, per la banda esquerra, va firmar el segon amb un xut escorat.
El control sobre la gespa es va veure reflectit en el marcador, que semblava que no es mouria abans del descans. Però Carmen Sobrón va donar aire a l’Alabès. Va aparèixer des de segona línia per aprofitar una pilota morta a l’àrea petita després d’una rematada mal aturada per Gemma Font. L’1-2 retallava distàncies, però la remuntada semblava impossible.
En el segon temps, el Barça va tornar a ser una piconadora. Caroline Hansen, amb un cop de cap des de dins de l’àrea petita, va fer el tercer; el quart el va firmar Merche Izal en pròpia porta; el cinquè va ser obra de Clara Serrajordi, amb un xut potent des de fora de l’àrea; i el definitiu el va marcar Pichi, també en pròpia porta.
El partit contra l’Alabès també va servir per dir adeu. Alba Caño, de La Masia, va acabar la seva cessió al conjunt blaugrana després de fitxar aquest estiu pel Boston Legacy. L’entitat culer no li va oferir la renovació, però sí que va demanar la cessió, que només podia durar fins al 31 de desembre, ja que a principis d’any ja comença la lliga nord-americana.
El Barça acomiada l’any tenint els seus objectius ben clars. Que el 2026 sigui el moment de redimir-se dels moments complicats passats aquest 2025. Per davant, un any amb moltes oportunitats i també alguns reptes.
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Una empresària cobra 13.000 euros d'ajuts d'una de les seves treballadores i la Policia Nacional la deté
- Detecten tales d'arbres il·legals per fabricar tions a finques privades de la Selva interior
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Onada de robatoris a domicilis en un dels pobles més petits de Girona
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic