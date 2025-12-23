L’Spar Girona encadena un total de 17 victòries consecutives a Fontajau
L’equip de Roberto Íñiguez continua imbatut com a local des del 16 de gener quan, en aquella ocasió, el València es va endur el triomf
L’Spar Girona està travessant un moment immillorable des de l’inici d’aquesta temporada i quan un equip viu un moment tan dolç, llavors és quan passa que les estadístiques acostumen a parlar per si soles. Després d’escombrar d’una manera molt aclaparadora al València aquest passat cap de setmana (96-68), el conjunt gironí ha aconseguit encadenar 17 victòries consecutives a Fontajau, convertint el pavelló en un autèntic fortí inexpugnable per a qualsevol rival. Aquesta solidesa com a local s’ha convertit en una de les grans senyes d’identitat de l’equip, tant en el tram final de la temporada anterior, com en l’inici d’aquesta.
Per a remuntar-nos a la darrera derrota de l’Uni a casa cal anar molts mesos enrere, concretament fins al 16 de febrer d’aquest any. Curiosament, l’últim equip capaç d’endur-se el triomf de Fontajau va ser, precisament, el València, que aleshores es va imposar (80-88) en un partit on malgrat la derrota, l’equip va competir fins al final. Des d’aquell dia, però, el pavelló gironí ha estat territori vedat per a totes les visitants. Tanmateix, aquest passat cap de setmana, el mateix club valencià va intentar repetir la fita aconseguida aquell dia de febrer, però aquest cop les gironines van tancar el cadenat i no els va permetre treure’n res positiu de la seva visita.
La dinàmica de l’equip és molt positiva i es va tornar a evidenciar en el darrer partit, quan l’equip dirigit per Roberto Íñiguez va ser un autèntic vendaval, imposant un ritme alt i una intensitat constant que el conjunt valencià no va saber com contrarestar en cap moment del partit. Més enllà d’aquest últim triomf, les gironines estan signant un inici de curs excel·lent tant en la Lliga Femenina Endesa, on només han encaixat una derrota fins ara contra el Saragossa (77-72), com en l’escenari europeu. A la màxima competició continental, l'Eurolliga, l’Spar Girona ja ha sumat dues victòries en els dos partits disputats de la segona fase, fet que confirma el gran estat de forma de l’equip també fora de les fronteres estatals.
A més a més, abans de tancar l’any l’Spar els espera dues sortides més, la primera és la d’aquest cap de setmana, quan l’equip s’enfronti al Cadí la Seu en el derbi català, i la següent serà la visita a la pista del Gran Canària el pròxim dimarts. Així doncs, aquest fet fa que l’equip tenqui aquest any 2025 concedint l’última derrota a casa al mes de febrer, sent un fet que clar d’elogi per a un conjunt que dia a dia va demostrant el gran nivell competitiu de cadascuna de les jugadores sense importar el rival que se’ls posi per davant.
