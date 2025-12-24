Fontajau apunta al ple en l’última gran festa del 2025
Ahir a la tarda quedaven poc més de cent entrades disponibles per al partit de diumenge contra el Lleida i el club llança una oferta del 50% per als abonats
El Bàsquet Girona està enllestint els preparatius per a l’última gran festa del 2025 a Fontajau. Coincidint amb la disputa del derbi català aquest diumenge contra l’Hiopos Lleida (12:00 h), el pavelló apunta al ple a la grada. Ahir a la tarda, sis dies abans del partit, quedaven només poc més de cent entrades disponibles i diverses zones, com Lateral Superior, Córner Lateral Superior o Fondo Superior ja estaven ocupades en la seva totalitat-on hi havia més lloc és a la zona central superior amb una trentena de localitats lliures-.
Per assolir la fita i animar l’afició a omplir Fontajau en «dates» que «porten moments especials», el Bàsquet Girona ha llançat una oferta per als seus seguidors més fidels. Els abonats i les famílies de la base tenen un descompte exclusiu del 50% en la compra d’entrades per al derbi contra el Lleida, «un equip que acostuma a venir molt ben acompanyat, amb una afició d’aquelles que es fa notar. Diuen que els ‘burdeos’ es mouen molt... veurem què tal els va quan descobreixin el FontaShow en directe!», s’explicava en la nota comercial del club.
Objectiu: millorar la millor entrada de la història
L’equip de Moncho Fernández s’ha convertit en un rival fort a casa. Totes les victòries que ha aconseguit aquesta temporada són a Fontajau, on s’hi han guanyat quatre partits (Dreamland Gran Canària, Barça, Coviran Granada i Río Breogán) i tot just el passat dissabte s’hi va perdre el segon encontre davant La Laguna Tenerife.
Els bons resultats han animat al públic de la grada, que sempre ha superat la barrera dels 4.000 espectadors. Enguany, fins i tot, s’ha assolit el rècord d’assistència amb les 5.427 persones que van anar al derbi català contra el Barça i representen la millor entrada a Fontajau de la història del Bàsquet Girona. Això ha estat possible gràcies a les noves graderies mòbils, que es van inaugurar el passat mes d’octubre i van permetre ampliar l’aforament del pavelló fins als 5.600 espectadors.
En aquest sentit, el club confia que aquest diumenge podrà tornar a superar el rècord i fixarà una nova xifra d’espectadors a Fontajau. El ritme de la venda d’entrades i les poques que queden així ho indiquen.
- Una sentència dona la raó a un conductor multat pels radars de la C-63 a Vidreres i obliga a retornar els diners
- Loteria de Nadal 2025, en directe | Última hora i tota la informació sobre el sorteig
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- Jordi Linares: «No he vist cap altre jugador tan bo tècnicament com jo a Girona»
- El 90693, el tercer premi de la Loteria de Nadal, cau a Girona, Cadaqués i Sant Joan de les Abadesses
- Faustino Oro, amb 12 anys, a un pas de ser el gran mestre més jove de la història dels escacs
- Recupera el pis cedit a l'Ajuntament de Girona per lloguer social que estava 'ocupat', però se’l troba sense mobles
- Antifrau multa per primer cop una empresa per prendre represàlies contra una alertadora