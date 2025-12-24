Ureña: entre l’excel·lència i l’impàs de les lesions
El pitxitxi del Barça Atlètic, amb set gols en 11 partits, es recupera d’una fractura a la clavícula
Gerard Ullastre
Óscar Ureña continua recuperant-se de la fractura a la clavícula dreta, que va obligar-lo a passar per quiròfan a principis d’aquest mes de desembre. El figuerenc, de 22 anys, estarà apartat uns tres mesos del terreny de joc -segons el comunicat mèdic del club blaugrana, no reapareixerà fins al març-, vivint un nou impàs per culpa de les lesions en la que està sent una de les seves millors temporades. L’extrem és el pitxitxi del Barça Atlètic amb 7 gols en 11 partits disputats.
La que havia estat la perla del planter del Girona acumulava un parell d’anys grisos entre Cartagena i Leganés -on va jugar cedit pels blanc-i-vermells-, però d’ençà que es va desvincular del club gironí i va fitxar pel filial del Barça l’estiu de 2024 els seus registres han incrementat significativament. Aquest curs, el figuerenc s’ha convertit en un punyal per la banda esquerra blaugrana i ja acumula 7 gols en 11 partits, el que el converteix en el màxim golejador de l’equip. La nineta dels ulls de Juliano Belletti pràcticament no va poder comptar amb minuts la temporada passada per culpa d’una lesió al tendó del recte anterior de la cama dreta. Enguany, però, ja havia deixat enrere els problemes físics que tant el van frustrar, recaient diverses vegades, i s’havia pogut incorporar a les ordres del tècnic italià amb la lliga començada, tornant a desplegar un joc vistós i desequilibrant que recordava a èpoques passades al Girona.
L’extrem va debutar el 2021 amb el primer equip a les ordres de Míchel i va sortir ovacionat després de la seva actuació contra l’Amorebieta a Montilivi. A poc a poc, l’altempordanès va anar entrant a la rotació, fins que es va convertir en un recurs més del tècnic de Vallecas. La falta de minuts derivada de l’ascens a Primera Divisió va propiciar la sortida d’Ureña, que va marxar a la recerca de rodatge. D’aquesta manera, va encadenar dues cessions poc fructíferes al Cartagena i al Leganés -a Segona Divisió-. Les dues temporades a l’exili van ser protagonitzades per les lesions i la falta d’oportunitats.
El punt d’inflexió a la carrera d’Ureña va arribar l’estiu del 2024, quan es va posar a les ordres de Belletti, el tècnic que ha fet recuperar el somriure a una joia formada al Figueres i que va explotar al Girona. El joc d’Ureña sempre s’ha caracteritzat per la seva imprevisibilitat, amb un u contra u excel·lent que fa tremolar les cames a les defenses rivals, però, no ha estat fins aquesta temporada que ha aconseguit fet visibles també les seves virtuts com a golejador. L’explosió de l’internacional amb la República Dominicana s’ha traduït amb bons resultats pel Barça Atlètic, que actualment és el cinquè classificat a Segona RFEF, on coincideix amb els gironins Girona B i l’Olot. L’absència d’Ureña ha condicionat el filial blaugrana, que no ha guanyat des que el figuerenc va lesionar-se contra el Barbastre.
