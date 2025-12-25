El Barça debat sobre el central
El club medita la conveniència de buscar un defensa que cobreixi l’absència de Christensen sense urgències. Cubarsí i Gerard, la parella titular, tenen el recanvi d’Eric. Flick espera que Araujo es reincorpori la setmana que ve.
Set vegades han repetit Cubarsí-Gerard Martín i Araujo-Cubarsí, les dues parelles més usades
Joan Domènech
Hansi Flick i Deco tenen uns dies per rumiar si fitxen un central. No és una decisió urgent ni el panorama de la defensa és crític. El mercat d’hivern obre l’1 de gener i el primer partit del Barça és el dia 3, ni més ni menys que el derbi amb l’Espanyol, més amunt que mai. De moment, sobren jugadors per ocupar la demarcació.
Però al davant hi haurà cinc mesos de competició i una perspectiva de 38 partits al davant si el Barça arriba a totes les finals. Aquesta cursa que començarà a l’estadi de Cornellà-el Prat disposa de dos centrals sans i dos potencials substituts. El club té 20 dies –des de la data en què es va lesionar Andreas Christensen- per demanar la certificació de lesió de llarga durada que li permeti contractar un substitut. D’altra banda, té tres fitxes lliures a la primera plantilla.
Un mes després
Els sans són Pau Cubarsí i Gerard Martín, que és la parella més recent i que ha donat més estabilitat a l’equip. Els potencials substituts són Eric Garcia i Jules Kounde, ocupats ara en altres tasques. Flick compta que Ronald Araujo es presentarà el dia 29 per reiniciar els entrenaments, un mes després de l’episodi de Stamford Bridge (l’expulsió per dues grogues en el primer temps i la derrota per 3-0 del Barça davant el Chelsea) que va fer caure l’ànim del futbolista uruguaià.
No és la primera vegada que a l’equip li falten, com li falten ara, Araujo i Christensen. Els començaments de Hansi Flick al Barça el 2024 van coincidir amb les baixes de tots dos jugadors. L’uruguaià se’l va trobar al juliol operat i a Christensen el va enviar a la infermeria a recuperar-se de la tendinopatia i també va passar per la sala d’operacions. El Barça va jugar sense ells de l’agost al desembre, i no els va trobar a faltar perquè Flick va trobar un tresor amb la parella Cubarsí - Iñigo Martínez (22 partits junts en aquella fase), amb aparicions eventuals d’Eric.
Iñigo va marxar rumb a l’Aràbia Saudita i a l’entrenador li ha costat triar algú que pal·liï l’orfandat de Cubarsí. Primer va designar Araujo, i la parella es va mantenir unida en set partits, amb cinc victòries i dues derrotes (la de Londres la va precedir la de Sevilla per 4-1) i només una porteria a zero (Mallorca).
La parella més fiable
La que han format Cubarsí i Martín ha sigut més precisa, la més fiable en resultats. Estrenada amb la magna tornada al Camp Nou, Flick els ha unit en set partits. Tots set s’han saldat amb victòria. I en tres dels set van conservar la porteria a zero: davant l’Athletic (4-0), l’Osasuna (2-0) i el Vila-real (0-2); en els altres quatre van encaixar sis gols, tres en un sol partit (el 3-5 del Betis-Barça). Des del primer dia, van tenir darrere Joan Garcia i davant a Eric Garcia. Excepte davant l’Alabès, que el van tenir al costat, de lateral dret.
La readaptació de Gerard Martín al perfil del central esquerre ha sigut la gran troballa de Flick. El va provar un parell de vegades en la gira del Barça per Àsia, a causa d’unes molèsties d’Iñigo, alguna estona de competició quan ja se n’havia anat el defensa basc, i l’ha confirmat al costat de Cubarsí. Va matar dos pardals amb una pedra, perquè va poder situar Cubarsí en el perfil dret, la seva millor posició, atès que amb Araujo cobria el flanc esquerre.
Eric és una opció contrastada i segura per exercir de central, tot i que situar-lo en la defensa significaria desvestir un sant per vestir-ne un altre. Flick està encantat amb el rendiment que ha donat com a migcampista. Amb aquesta fórmula, va dir abans de la cita davant el Vila-real, el Barça ha guanyat estabilitat. Tot i que a La Ceràmica no ho semblés.
Eric ha jugat cinc vegades amb Cubarsí, i en tres, les tres últimes, va ser el de Martorell que va tapar l’esquerra. També ha exercit de lateral dret, i donaria una gran alegria a Kounde si el francès pogués tornar al centre de la defensa, com li agradaria.
Alternatives al davant
La posició de migcampista té prou alternatives. Frenkie de Jong i Pedri, a qui s’espera per al derbi, solen ser els titulars, i a la banqueta solen esperar de suplents Marc Casadó i Marc Bernal, la primera parella de Flick. Gavi estaria a punt al febrer.
Si Deco no troba una ganga al mercat d’hivern o no pot obtenir una cessió perquè no li donin diners per invertir, Flick mirarà cap al Johan Cruyff. Solia portar convocat Xavi Espart, lateral dret, però es va lesionar al genoll i no estarà recuperat fins a finals de gener, quan es tanca el mercat.
Entre els centrals del Barcelona Atlètic, el millor posicionament és Álvaro Cortés, de 20 anys, esquerrà, al club des del 2021. També és esquerrà Andrés Cuenca (18). Una altra opció és Mamadou Mbacke (23), el de més experiència.
