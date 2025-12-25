El blanenc Guillem Pujol i Laura Rodríguez pulveritzen els rècords històrics de la Copa Nadal
El blanenc Guillem Pujol (CN Mataró), amb un temps de 1:48, i Laura Rodríguez (CN Barcelona), amb 2:02, han polvoritzat aquest dijous els rècords històrics de la tradicional Copa Nadal, disputada a les aigües del port de Barcelona.
Pujol, que l'any passat ja es va convertir en el nedador amb més triomfs de la història de la prova, va tornar a superar-se. El català va completar els 200 metres del recorregut —amb gir a una boia situada als 100 metres i sortida i arribada davant de l'estàtua de Colom— en 1:48.
El nedador gironí ha rebaixat en dos segons el rècord absolut que ell mateix havia establert el 2024, quan ha aturat el cronòmetre en 1:50.9.
Amb aquesta victòria, Pujol suma ja dotze triomfs consecutius a la Copa Nadal i amplia el seu propi rècord històric, deixant enrere definitivament l'olímpic Dani Serra, que va aconseguir deu victòries entre 1984 i 2013.
En categoria femenina, Laura Rodríguez ha complert els pronòstics i, a més d'imposar-se, va batre el rècord de la prova en aturar el cronòmetre en 2:02, més d'un segon per sota de l'anterior plusmarca, en poder de Bàrbara Bernús des de 1992 (2:03.89).
Rodríguez ha revalidat així el primer lloc que l'any passat va compartir amb la campiona olímpica Mireia Belmonte i ha assolit el seu sisè triomf a la Copa Nadal, igualant Carmen Soriano, que va aconseguir sis victòries entre el 1931 i el 1939, rècord absolut de la competició femenina.
Al marge dels nedadors d'elit, la 116a Copa Nadal ha tornat a mostrar el seu enorme arrelament popular en reunir 403 nedadors, 137 d'ells dones, en la tercera major participació de la seva història en la prova d'aigües obertes més antiga d'Espanya i una de les més longeves d'Europa.
