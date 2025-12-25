Esport3 estrena el documental gironí París-Llambilles-Dakar
DdG
El canal Esport3 estrenarà demà, diada de Sant Esteve, el documental París-Llambilles-Dakar, realitzat pels periodistes gironins Sandra Florenza i Josep Guardiola. Aquesta és la tercera i última entrega del treball fet per destacar que la població de Llambilles, que en l’actualitat supera per ben poc els set-cents habitants, ha tingut un total de vuit veïns del poble que han participat en la famosa cursa del desert en el conjunt de totes les seves edicions.
El documental que estrena Esport3 reflecteix en clau d’actualitat, que Isidre Esteve ha preparat el seu nou vehicle a terres gironines amb el llambillenc David Pigem com a mecànic de referència i que l’acompanya des de fa ja una dècada. Per altra banda, també es reflecteix la presència del copilot Oriol Vidal, com un dels integrants del nou equip Rover Defender que compta entre d’altres en les seves files amb Stephan Peterhansel.
A partir d’aquí es desgranen temes relacionats amb el Dakar de 2026, però també d’altres com la vida al desert, les experiències que dona participar en aquesta prova i intenta buscar una resposta al fet que vuit llambillencs hagin participat en la cursa, sortits d’un poble tan petit. El documental es podrà veure el dia de Sant Esteve a les 20.20 h i també en repetició el dilluns dia 29 a les 20.30 h i el divendres 2 de gener a les 11.30 h.
