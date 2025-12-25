Un Nadal diferent per als lituans del Bàsquet Girona
Martinas Geben i Juste Jocyte no podran tornar a casa aquestes festes perquè tant el Bàsquet Girona com l’Spar Girona juguen diumenge, però el celebraran igualment. El pivot ho farà a Girona amb la família i l’aler a Madrid amb una amiga.
Quan arriba el Nadal, la majoria de famílies s’imaginen reunions, taules plenes i el retorn a casa. Però per a molts esportistes professionals això no sempre és possible, ja que les competicions, entrenaments i viatges fan que les festes es visquin de manera molt diferent. Al bàsquet, per exemple, no hi ha aturada a l’ACB ni a la Lliga Femenina i tant el Bàsquet Girona com l’Spar Girona tenen partit aquest diumenge contra l’Hiopos Lleida (12:00 h) i el Cadí la Seu (11:00 h), respectivament. En el cas de dos jugadors lituans del club gironí, Martinas Geben i la Juste Jocyte, passaran el Nadal a Girona amb una barreja d’enyorança per les tradicions del seu país i la responsabilitat de ser jugadors d’elit.
Per al pivot i l’aler, més enllà de compartir nacionalitat i club, aquest també serà el primer Nadal que viuen a Girona, tenint en compte que Geben va incorporar-se al Bàsquet Girona a finals de desembre del 2024 -el dia 29 farà un any- i Jocyte l’estiu passat. Sense poder tornar a Lituània, han hagut d’adaptar les festes a una nova realitat que combina el pes de la distància amb la quotidianitat competitiva que exigeix el bàsquet professional.
Geben opta per viure el Nadal a la ciutat amb la família i els fills. «Sobretot estic preparant el Nadal a casa amb la meva família i intentant crear bons records per als meus fills», explica el pivot, que aprofita aquests dies per endinsar-se en l’ambient nadalenc que es respira a Girona i passejar amb la seva família.
Per a Jocyte, la decisió és diferent. La jugadora no tornarà a Lituània ni es quedarà a Girona, sinó que passarà el Nadal a Madrid. «No torno a casa, passaré el Nadal a Madrid», comenta l’aler, que veu en la capital espanyola una oportunitat per viure unes festes diferents. «És una ciutat gran, amb moltes coses de Nadal per fer, així que crec que serà divertit». Ho al costat d’una amiga i de la seva família.
Tot i portar poc temps a terres gironines, els jugadors ja han incorporat alguns elements de les tradicions locals a casa. Geben, per exemple, reconeix que té un tió, un dels símbols més característics del Nadal català, però per «respecte» perquè realment les tradicions que manté són les lituanes, les de la seva llar.
El Nadal a Lituània
«Per nosaltres el dia 24 és el més important, el sopar de la nit de Nadal», apunta Jocyte. A Lituània, és típic fer un àpat amb dotze plats tradicionals que tenen un fort component emocional. «Normalment, deixes un plat i una cadira pels familiars que ja no hi són», s’emociona Geben mentre somriu recordant algú que l’ha deixat i remarca que entre les grans diferències que hi ha entre el Nadal lituà i el Nadal català les principals són que «no tenim el tió ni celebrem tant els Reis. La nit de Nadal, el dia de Nadal i l’endemà -per nosaltres, Sant Esteve- són els dies més importants».
El dia a dia al Bàsquet Girona
En tot cas, malgrat passar aquests dies de festivitat d’una manera diferent, la vida quotidiana dels dos jugadors lituans a Girona està marcada pel projecte esportiu del Bàsquet Girona i aquesta temporada és especial, ja que ha consolidat sota una mateixa estructura tant l’equip masculí com el femení. Una aposta que, segons ells, representa un pas necessari per continuar creixent com a entitat i com a ciutat. «La convivència entre els dos equips és bona per al club», assegura Jocyte. «És molt més fàcil perquè juguem al mateix pavelló, a Fontajau. Els vestidors només estan separats per una paret i és bonic tenir un equip masculí a qui donar suport», diu. Per la seva banda, Geben destaca aquesta unió com un element clau de futur. «És lògic que tant l’equip masculí com el femení estiguin sota la mateixa administració, sota el mateix paraigües. Podem compartir afició i donar-nos suport mútuament, i crec que és el més lògic, estar tots en el mateix vaixell», comenta.
Tot i les dificultats logístiques de compartir horaris i espais, tots dos coincideixen que aquesta integració és positiva per al club. A nivell esportiu, l’equip masculí ha anat de menys a més, trobant un ritme de joc després d’un inici complicat. «Van començar amb dificultats, però ara estan trobant la seva manera de jugar», analitza Jocyte.
Per Geben, aquesta és la seva segona temporada a Girona després d’arribar cedit l’any passat i fitxar en propietat a l’estiu. Si aleshores l’objectiu era assegurar la permanència, ara l’ambició és més gran. «La temporada passada l’objectiu era mantenir la categoria. Aquesta temporada, hem de mirar més amunt i somiar en gran», explica el pivot, destacant que l’objectiu és entrar al top 10 i, si tot va bé, mirar cap als play-offs.
A nivell personal, aquest any a Girona li ha aportat estabilitat, tant dins com fora de la pista. «És important que la meva família estigui bé aquí», insisteix Geben, tot subratllant que tornar al mateix club, amb el mateix entrenador i el mateix sistema, ha facilitat molt l’adaptació.
L’adeu de Jocyte a final de curs
Ara bé, la vida esportiva és canviant. Per Jocyte, aquesta temporada és també l’última al club abans de començar un nou repte a la nova competició Project B, una decisió que afronta convençuda que «és una gran oportunitat i ningú diria que no». Li va ser fàcil prendre la decisió d’endinsar-se en aquest canvi.
En una ciutat plena de llums, parades, torrons i celebracions amb motiu del Nadal, Geben i Jocyte viuen unes festes d’una manera molt diferent a la resta. Lluny de casa, però en un moment en què la temporada no para i avança tan ràpidament que no dona temps ni per parpellejar. Però sempre per celebrar.
