Guillem Pujol guanya una altra Copa Nadal: «Em vaig retirar al juliol; ha estat molt especial»
El blanenc Guillem Pujol, del CN Mataró, suma 12 triomfs seguits a la Copa Nadal i rebaixa en dos segons el rècord que havia establert el 2024
A casa de Guillem Pujol els 25 de desembre se celebren al port de Barcelona. El pare, la dona, els sogres i amics del nedador blanenc l’acompanyen cada any per veure’l competir a la Copa Nadal, la carrera més antiga d’aigües obertes de tota Espanya, i aquest 2025 no ha estat una excepció. Dijous passat van poder festejar, a més a més, un nou rècord històric de l’esportista del CN Mataró, que amb un temps de 1:48 va completar els 200 metres del recorregut -amb gir a una boia situada als 100 metres i sortida i arribada davant de l’estàtua de Colom- i va rebaixar en dos segons la xifra que ell mateix havia establert el 2024, quan va aturar el cronòmetre en 1:50.09.
«Ja és tradició. Aquest any també ha estat especial perquè em vaig retirar al juliol i poder seguir guanyant, sense competir a nivell internacional ni nacional, és molt guai. També és veritat que he patit més que altres anys, però molt bé», assegura Pujol mentre destaca que «m’he preparat molt poc perquè he entrenat molt menys, però sí que m’he centrat en això. L’objectiu era intentar guanyar la Copa Nadal, així com altres anys els objectius eren més grans i la Copa Nadal era un més a més».
En aquest sentit, el nedador de Blanes explica que «em vaig retirar, però la idea que tenia era seguir participant a les travessies més populars d’aquí la zona com poden ser la Copa Nadal, sobretot, o la de Blanes, l’Escala, el Port de la Selva, les Illes Medes i la Radikal. Mai me les perdo. Si puc, les seguiré fent i seguiré entrenant perquè m’agrada molt nedar. De moment, hi estic anant dos o tres cops per setmana. Ja veuré si a l’octubre del 2026 em proposo posar-me les piles i entrenar més perquè quedarà poc per la Copa Nadal».
Amb la victòria d’aquest 2025, Guillem Pujol suma ja 12 triomfs consecutius a la Copa Nadal i amplia el seu propi rècord històric, deixant enrere definitivament l’olímpic Dani Serra, que va aconseguir deu victòries entre 1984 i 2013. «Són molts anys d’experiència, vas més mentalitzat i amb la idea del que implica el fred i el xoc tèrmic que és tirar-te a l’aigua un 25 de desembre. La motivació també hi fa molt. Cada any hi vas més motivat per superar els rècords. L’any passat havia de fer el rècord de victòries i enguany m’he capficat en fer el rècord de temps, que potser no m’ho havia plantejat tant fins que el vaig assolir per primer cop el 2024. L’he pogut rebaixar. Molt bé, estic molt content», apunta.
Per a Pujol, «la Copa Nadal és una travessia mega mítica per mi i la seguiré fent sempre que pugui. Si la guanyo bé i si no doncs intentaré fer-ho per anar sumant. Cada cop intentant gaudir més i agafant-m’ho menys com una competició com he fet fins ara».
La 116a edició de la Copa Nadal va tornar a mostrar l’arrelament popular reunint 403 nedadors, entre els quals hi havia Pujol.
