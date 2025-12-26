Moncho deixa enlaire la continuïtat de Hollanders després del derbi contra el Lleida: "Encara no hem decidit"
El tècnic del Bàsquet Girona no es fixa en la mala dinàmica del conjunt lleidatà
Fontajau acomiadarà el 2025 aquest diumenge amb un derbi català que emplenarà el pavelló. El Bàsquet Girona-Hiopos Lleida (12:00 h)/DAZN, 3cat) es disputarà en plenes vacances de Nadal, però l'equip gironí està preparat per retrobar-se amb la victòria, després de dues derrotes consecutives contra Reial Madrid i La Laguna Tenerife, en un partit que, "sens dubte, serà complicat". Així ho ha assegurat aquest matí en la prèvia Moncho Fernández, que també ha comentat que "tot ha anat amb normalitat": "Hem treballat en una setmana una mica especial per les festes i ahir vam descansar, però avui tornem bé a la feina".
Per a l'entrenador gallec, el Lleida "està jugant molt bé" malgrat encadenar una ratxa de cinc derrotes seguides. "És una mala dinàmica perquè fem la valoració pels resultats. El Lleida és un equip que sempre lluita fins al final i serà un partit molt complicat. És un rival dur, amb un gran u contra u en molts dels seus jugadors i que lluita molt el rebot ofensiu. A part que amb la incorporació de Castañeda fins i tot milloraran", ha valorat. Moncho ha continuat explicant que "els u contra u es troben dins de la dinàmica tàctica que Gerard (Encuentra) planteja molt bé. Des del punt de vista defensiu, haurem de fer com sempre una feina col·lectiva. La defensa no és una responsabilitat només individual, sinó que també és col·lectiva. Tothom haurà de fer una bona feina per intentar frenar un u contra u d'aquests bons jugadors". I ha comentat que "als dos entrenadors ens agrada jugar de pressa sempre que podem. Segur que serà un partit dinàmic" en el qual "els petits detalls marcaran com a tots els partits": "Són claus. Hi ha molts partits en els quals perds quatre o sis punts i una cistella, una pèrdua... Cada possessió és bàsica perquè pot ser bàsica al final del partit. Els tirs lliures seran una part molt important del joc".
El Bàsquet Girona s'ha imposat en tots els derbis davant el Lleida a l'ACB, però aquesta no és una dada que Moncho tingui en compte: "L'últim partit que vam jugar contra el Lleida va ser a la Lliga Catalana i vam perdre. Els equips no són els mateixos i són estadístiques que no ens serveixen per res. Serà un partit molt complicat que demanarà molt d'esforç i concentració".
El tècnic ha explicat que "Juan Fernández porta la màscara per protecció perquè té un problema al nas per un cop" i ha deixat enlaire el futur de Sander Hollanders, que acaba el contracte temporal, amb l'equip. "Són decisions que hem de prendre en els pròxims dies, encara no ho hem fet. No puc respondre", ha apuntat.
- Compte: Si tens aquesta opció del mòbil activada, és probable que t'estafin
- Posen a subhasta el Golf Girona de Sant Julià de Ramis
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Les ofertes de la Generalitat perquè anar a esquiar et surti molt bé de preu
- Una de les empreses de José Elías tanca un acord milionari amb un hotel de Cadaqués
- Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
- L'estafa de la Loteria: el tocomotxo
- Un home resulta ferit a Figueres envestit per un cotxe mentre dormia al túnel d'un aparcament