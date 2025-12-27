Roberto Íñiguez: “No podem pensar que contra la Seu no necessitem el màxim nivell d’activació”
Després de tres dies de festa, l'equip ha tornat a la feina i el tècnic de l’Spar Girona ha alertat del perill del Cadí la Seu
Les jugadores de l’Spar Girona tornen a la feina després de tres dies de festa per preparar un nou repte de lliga, el derbi català contra el Cadí la Seu, de demà (11:00 h) al Palau d’Esports de la Seu d’Urgell. Un partit amb dos equips amb dinàmiques totalment diferents. En primer lloc, les gironines arriben després de guanyar l’últim enfrontament contra el València, agafant una embranzida molt bona per a deixar enrere una de les rivals directes; tot el contrari de la Seu, que es presenta al duel en posicions de la zona baixa amb només 4 victòries en les 12 jornades.
Després dels dies de festa, el tècnic gironí, Roberto Íñiguez, ha explicat que l’equip ha tornat en bones condicions, tot i que no ha estat del tot tranquil durant aquests dies a conseqüència d’algun ensurt, ja que “hem tingut un parell de trucades de ‘em trobo malament’, però al final han vingut totes bé. Han estat més aviat ensurts i, sota el control de l’Eva, tot ha anat bé”, mostrant-se satisfet amb el retorn del grup.
Malgrat tot, l’equip reprèn l’activitat ja sense Laeticia Amihere a les files del conjunt gironí. La jugadora, després d’uns mesos a l’equip, ha deixat de formar-ne part, i el tècnic ha destacat la seva gran actitud en el dia a dia, que ha estat de gran ajuda per al grup: “ha viscut l’aquí i l’ara contínuament. Ha estat present en cada segon dels entrenaments i dels partits, i això és contagiós”. A més, ha remarcat la seva capacitat d’escoltar i aprendre, assegurant que ha estat “un gran descobriment”, i s’ha mostrat molt satisfet si l’ha pogut ajudar “a ser ella mateixa i recordar el potencial que té”.
Pel que fa al partit de demà, l’entrenador ha volgut llançar un avís clar per evitar qualsevol relaxació. “No podem pensar que contra el València sortim amb el màxim nivell d’activació i que ara, contra la Seu, no el necessitem. Aquest és l’error que no vull que l’equip cometi”, ha advertit. Tanmateix, ha recordat que el Cadí, especialment a casa, és sempre un rival molt complicat: “Sempre ha estat una pista difícil i sempre ens ha costat guanyar-hi”. Tot i la seva situació a la taula, les rivals arriben amb la urgència en què cada partit és una final, però el tècnic té clar que l’equip “ho intentaran seguríssim, i si ens veuen que no estem al nivell que hem d’estar, creuran”. A més, ha destacat el perill de les jugadores petites del conjunt urgellenc, comentant que “tenen talent, habilitats, són molt bones jugadores, perquè et sotmeten amb el bot i creen molt per a les altres, sobretot a pista oberta”. I ha posat l’accent en la rotació interior d’elles, la qual considera que és molt perillosa, i ha remarcat que és “un equip que està bé i que lluita per estar una mica més amunt, on potser, per plantilla, hauria d’estar”.
Amb tot, l’equip afronta el penúltim duel de l’any en una pista molt complicada, però amb la dinàmica molt bona després de guanyar un dels grans com el València, i ben segur que sortiran a buscar la victòria per afrontar amb bones sensacions la visita al pavelló del Gran Canària el pròxim dimarts, abans de posar punt final a l’any 2025.
