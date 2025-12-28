El Bàsquet Girona compta amb Fontajau per al desempat a la classificació
L’equip de Moncho rep la visita de l’Hiopos Lleida en un nou derbi català que emplenarà el pavelló
Gironins i lleidatans tenen el mateix balanç de resultats
«És una mala dinàmica perquè fem la valoració pels resultats. El Lleida és un equip que sempre lluita fins al final i serà un partit molt complicat. És un rival dur, amb un gran u contra u en molts dels seus jugadors i que lluita molt el rebot ofensiu. A part que amb la incorporació de Castañeda fins i tot milloraran», va valorar Moncho Fernández en la prèvia del Bàsquet Girona-Hiopos Lleida que es disputarà aquest migdia a Fontajau (12:00 h/DAZN, 3cat). Per sort per al tècnic gallec, el base nord-americà, que havia d’arribar cedit al conjunt de Gerard Encuentra procedent de l’Unicaja, no va superar les proves mèdiques i el club ilerdenc ha acabat descartant el seu fitxatge, tot i que ja l’havia anunciat, per la qual cosa no serà la novetat del derbi català. Un pal a la roda important per al rival d’avui, que a sobre encadena una ratxa de cinc derrotes consecutives.
Tot i així, gironins i lleidatans estan empatats a la Lliga Endesa amb quatre triomfs i set derrotes cadascun. El Bàsquet Girona compta amb el suport del públic de Fontajau, que presentarà una gran entrada en l’últim partit del 2025, per al desempat a la classificació. «Els petits detalls marcaran com a tots els partits. Són claus. Hi ha molts partits en els quals perds quatre o sis punts per una cistella, una pèrdua... Cada possessió és bàsica perquè pot ser bàsica al final del partit. Els tirs lliures seran una part molt important del joc», va dir Moncho. Després de dues derrotes seguides contra Reial Madrid i La Laguna Tenerife, l’equip ha pogut desconnectar una mica aquesta setmana «especial per les festes». «Hem tornat bé a la feina», va destacar. De fet, els jugadors són conscients que van competir de tu a tu contra un dels millors equips de la competició en l’última jornada i que van acabar claudicant per l’encert visitant en els triples (18/31, 50%). Otis Livingston II va registrar el seu rècord anotador amb 23 punts o Sergi Martínez va aconseguir la seva millor marca d’anotació (20) i de valoració (27), entre d’altres.
Per enfrontar-se al Lleida, Moncho continuarà tenint la baixa de Maxi Fjellerup i, per això, no es va voler mullar el tècnic sobre quin serà el futur més immediat de Sander Hollanders, el jugador amb contracte temporal que reforça els entrenaments i substitueix l’argentí a les convocatòries. «Són decisions que hem de prendre en els pròxims dies, encara no ho hem fet», va apuntar l’entrenador.
Per la seva part, Juan Fernández, que juga amb una màscara «per protecció perquè té un problema al nas per un cop», va explicar que «és un partit important, com tots, i amb l’afegit que és un derbi»: «La gent ens ho fa saber i tenim moltes ganes de començar bé i treure-ho endavant. Necessitem que l’afició continuï collant com ho ha estat fent fins ara. Ens ho deixarem tot per guanyar. Són una part important de les victòries que hem aconseguit a Fontajau».
Les «ganes» del Lledia
Tot i el fitxatge frustrat de Castañeda, el Lleida vindrà a Fontajau amb tot l’equip disponible. James Batemon serà el principal perill del conjunt ilerdenc, que també compta amb el gironí Oriol Paulí, després d’acumular una mitjana de 14,2 punts, 2,3 assistències i 12,6 de valoració. El base nord-americà es va perdre els dos últims partits per unes molèsties musculars i un procés víric, respectivament, però ja s’ha recuperat.
«L’equip entrena molt bé, veig unió i ganes de millorar», va subratllar Encuentra sobre la necessitat de revertir els mals resultats. El tècnic del Lleida és conscient que «el Girona, a casa seva, és molt fort». Caldrà demostrar-ho de nou.
