En Directe
Bàsquet Girona - Hiopos Lleida, en directe
Segueix en viu la narració del partit entre el Bàsquet Girona i l'Hiopos Lleida que es juga al pavelló de Fontajau
Resultats i classificació de l’ACB
2Q | 43-35 | S'havia acostat el Lleida amb el 40-35, però Hughes acaba de respondre amb un 2+1. Derbi vibrant a Fontajau.
2Q | 39-29 | Triple de Juan Fernández i la barrera dels 10 punts es manté intacta.
2Q | 35-24 | Torna Hughes a la pista, un cop recuperat. Comença el segon quart amb un bàsquet de Geben i nou màxim avantatge per als gironins.
1Q | 33-24 | S'acaba el primer quart amb dos triples consecutius de Needham. 9 punts a favor del Bàsquet Girona, que ha trobat cistella amb facilitat en aquests primers 10 minuts de partit.
1Q | 22-17 | Màxim avantatge per al Bàsquet Girona gràcies a un triple de Susinskas i una cistella, en el segon intent, de Pep Busquets. Fa pocs instants, Hughes s'ha fet mal i se n'ha anat cap a la banqueta.
1Q | 15-16 | Moncho ha canviat 4 dels 5 titulars i Hughes, sortint des de la banqueta, enllaça dos triples consecutius. El Bàsquet Girona, només un punt per sota.
1Q | 7-6 | Inici elèctric. Intercanvi de cops entre tots dos equips.
1Q | 0-0 | Comença el Bàsquet Girona-Hiopos Lleida a Fontajau!
Ja hi ha cinc inicial del Bàsquet Girona. D'inici, jugaran Otis Livingston II, Derek Needham, Sergi Martínez, Juan Fernández i Nikola Maric. I el Lleida? Sortirà amb Batemon, Ejim, Agada, Sanz i Diagne.
Bon dia des del pavelló de Fontajau! En breus minuts començarà el derbi català entre el Bàsquet Girona i el Hiopos Lleida. Tots dos equips, empatats a la classificació amb 4 victòries i 7 derrotes.
