La millor Bibby guia el triomf de l’Spar Girona en el derbi contra el Cadí La Seu (64-82)

L’australiana mostra la versió que va valer-li l’MVP el curs passat i lidera una victòria sembrada en la primera meitat

Chloe Bibby durant el partit

Chloe Bibby durant el partit / Agustí Peña

Lluc Perich

Lluc Perich

La Seu d'Urgell

L’Spar Girona s’ha endut el derbi contra el Cadí La Seu amb una sòlida victòria per 64-82 liderada per Chloe Bibby. L’australiana s’ha reivindicat amb 21 punts i ha mostrat la cara que va valer-li l’MVP el curs passat fent el seu millor partit des de la greu lesió al genoll que va apartar-la el primer tram de temporada. Les gironines segueixen líders abans d’afrontar una setmana exigent on compliran dimarts, l’ajornat a Gran Canària i rebran, diumenge, l’Avenida a Fontajau.

El partit del Palau d’Esports ha començat amb un Spar Girona més replegat del que acostuma a estar i poc ritme anotador fins que les d'íñiguez han fet un pas endavant per a defensar a mitja pista. Tot i la resistència de Hollingshed, que s’ha carregat les locals a l’esquena amb 9 punts el primer quart, un únic talent individual no podia competir contra les gironines. Coulibaly, tot i un inici discret, s’ha començat a trobar sota el cèrcol, i Bibby ha entrat per a dur el marcador a un 15-23.

Isaac Fernández demanava un temps mort per a mirar de tancar el quart reduint el marcador, però l’esbroncada ha tingut poc efecte: Les seves jugadores han perdut la possessió a camp propi i Pendande ha engreixat el rèdit a 10 punts (15-25). L’Uni ja havia detectat que podia controlar el duel aprofitant les pèrdues rivals i el rebot ofensiu i, tot i abaixar l’anotació, el segon quart ha seguit la mateixa tònica.

Niare, des de l’ampolla, bastia un intent de resistència insuficient contra l’encert de Bibby. S’acumulava un parcial de 0-14 que, tot i una cistella de la francesa, ha crescut al 2-20 generant un avantatge de 19 punts. Tot i superar la pressió inicial, les urgellenques acabaven ofegades per la defensa de l’Spar Girona, que, en atac, era eficient tot i perdonar alguna acció que ha empipat Íñiguez.

El 27-43 del descans era un cop moral pel Sedis, a qui les gironines han donat una nova estocada de seguida en la represa: Hollingshed s’ha carregat amb la quarta falta i Holm ha clavat un triple per ampliar l’avantatge (27-46). Sense la texana a pista, les urgellenques han repartit més responsabilitats en el llançament i, tot i trobar la seva identitat, veien com Bibby i Coulibaly, que encara no havien coincidit al cinc de La Seu, controlaven les distàncies, sempre vora la quinzena de punts.

Gonzales ha respost sobre la botzina un triple de Bibby per a tancar el període 12 punts per sota, amb un 46-58. Les d’Isaac Fernández, que havien guanyat 19-15 el quart, venien amb inèrcia, però la diferència d’encert en triples (un 4/22 maquillat per Hollingshed contra un 7/25 empitjorat a les acaballes) marcava la realitat de tots dos equips.

El talent de les gironines s’ha fet palès quan era necessari (Bibby ha acabat amb 21 punts i 14 de valoració, Coulibaly amb 17 i 21 i Pendande amb 15 i 22) i l’engrescament local s’ha anat transformant en resignació a mesura que creixia l’avantatge visitant. El rèdit, de fet, ha arribat al màxim del partit, 21 punts, a dos minuts del final (55-76). El 64-82 definitiu manté l’Spar Girona al capdamunt de la taula i l’equip acabarà l’any líder en solitari si treu una altra victòria dimarts a Gran Canària.

