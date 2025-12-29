Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Banyoles tindrà un nou centre de tecnificació de rem

La Generalitat, l’Ajuntament i la Federació catalana arriben a un acord per iniciar la reforma

La comissió es va reunir a l’estany de Banyoles.

La comissió es va reunir a l’estany de Banyoles. / Generalitat de Catalunya

Redacció

Redacció

Banyoles

El Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Banyoles i la Federació catalana es van reunir a la capital del Pla de l’Estany per acordar els tràmits que permetin disposar d’un nou centre de tecnificació esportiva de rem.

L’objectiu de disposar d’un centre concentrat en un sol espai obeeix la necessitat de disposar d’un equipament modern i funcional, que disposi de tots els serveis adequats per als esportistes, i amb la finalitat de millorar les condicions d’allotjament i de la pràctica esportiva, així com afavorir la formació i el rendiment dels esportistes. Des de la seva creació l’any 1998, la part residencial del centre de tecnificació està ubicada en un edifici llogat per la Federació Catalana de Rem, on també hi ha un gimnàs, mentre que el magatzem de material esportiu s’ubica a l’espai del centre de rem català, un annex al pavelló de la Draga.

Des de l’Ajuntament de Banyoles, en coordinació amb la resta d’integrants del centre, s’ha encarregat un avantprojecte de centre de tecnificació, que va ser presentat en la reunió de la comissió de seguiment. La proposta va satisfer la comissió i es va considerar que és la millor opció per garantir que el centre de tecnificació continuï sent un referent per la tecnificació i l’alt rendiment.

El següent pas serà la redacció del projecte executiu i la formalització de l’acord entre les diferents administracions: el Departament d’Esports, l’Ajuntament, la Diputació i el CSD, per concretar el finançament de les obres.

