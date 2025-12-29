La confessió de Paula Badosa: «Han passat coses que m'han marcat el cor»
Paula Badosa comparteix un balanç emocional i esportiu d’un curs on ha patit lesions, decepcions personals i l’esperança de tornar a somriure
David Boti
Paula Badosa va decidir tancar l’any de la forma més honesta possible: obrint el seu cor. La tenista de Begur va publicar a les xarxes socials un missatge profund i carregat d’emocions per resumir un 2025 que la va colpejar amb duresa tant a dins com a fora de la pista. Un any que va començar prometedor, amb el seu retorn al primer pla del tenis mundial, i que acabarà convertit en una prova de resistència personal.
Pel que fa a la part esportiva, Badosa va tornar a demostrar que el seu tenis continua sent d’elit. Va aconseguir les semifinals de l’Open d’Austràlia, on només Aryna Sabalenka, amiga i rival, va frenar el seu camí. Aquella actuació semblava l’inici de l’anhelada continuïtat, però les lesions van tornar a creuar-se en la seva trajectòria.
Des de la seva retirada al WTA 1.000 de Pequín, la gironina no ha pogut competir, obligada a frenar quan el cos va tornar a dir prou.
Fora del circuit, el curs tampoc va ser senzill. La ruptura amb Stefanos Tsitsipas va suposar un cop emocional important, encara que Badosa va trobar refugi en el seu cercle més pròxim. Especial esment mereix el seu entrenador, Pol Toledo, convertit en un pilar fonamental tant en la preparació del seu retorn com en els moments més baixos anímicament.
«Aquest any m’ha canviat», va escriure Paula. «Han passat moltes coses que m’han marcat el cor: persones que m’han fallat, promeses que no s’han complert i moments que han dolgut més del que hauria imaginat». Un missatge que connecta amb una esportista que ja no només parla de rànquings o trofeus, sinó de creixement personal, aprenentatge i cicatrius.
Badosa reconeix haver après a deixar anar sense rancor, a agrair les coses bones i a seguir endavant fins i tot sense forces. Avui, mirant el 2026, ho fa amb una barreja d’il·lusió i maduresa. No ha estat un any fàcil, però sí necessari. I en aquest procés, Paula Badosa torna a guanyar el partit més important: el de ser fidel a si mateixa.
