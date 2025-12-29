Entre el gol i la banqueta: Les dues cares dels cedits del Girona
Un Minsu brillant i Jastin es revaloritzen a Andorra, on Antal es refreda sense minuts
Dawda és l'heroi del desembre a Cadis mentre Fuidias i Misehouy no troben continuïtat
En aquesta època de l’any, ja se sap que la cosa va de tornar a casa, però també és important pensar en aquells qui són fora. En el cas del Girona FC, aquests són els seus jugadors cedits, que no formen part del primer equip i busquen guanyar-se les garrofes lluny de Montilivi. El club té un total de sis futbolistes, tots ells amb la seva sort, escampats en clubs de tres lligues diferents: A Segona, Minsu, Jastin i Antal juguen per l’Andorra, i Dawdapel Cadis; a Primera RFEF, Toni Fuidias és al Nàstic de Tarragona;i, a l’altre extrem del Mediterrani, Gabriel Misehouy està descobrint la Superlliga grega amb l’Aris Salònica.
El trio andorrà
El jugador que té més èxit fora de Montilivi és, amb escreix, Minsu. El davanter coreà s’ha fet indispensable tant per Ibai Gómez com per Carles Manso, els dos tècnics amb qui ha treballat, i ja suma cinc gols i tres assistències amb l’equip de Gerard Piqué, que és tretzè. Algunes de les seves dianes han sigut de gran qualitat i amb només 19 anys deixa detalls de gran factura en gairebé cada partit. Val a dir que els darrers dos partits Minsu ha partit de suplent, però contra el Valladolid va marcar un golàs per trencar el 0-0 en l’afegit.
Curiosament, és un altre gironí qui ha ocupat el lloc de Minsu en l’onze aquestes dues jornades: Jastin Garcia. L’extrem, tot i que sense brillar tant, també està guanyant valor en la seva estada al conjunt andorrà, amb qui acumula quatre titularitats. El lleidatà tan sols s’ha quedat inèdit una de les jornades en què estava disponible i està sent un dels revulsius habituals pels dos entrenadors que han passat per l’Andorra. Va veure porteria en la derrota per 4-2 a la Copa contra la Cultural Lleonesa i va assistir un dels gols de Minsu a la lliga contra el Castelló.
També a Andorra, Antal forma part de la segona unitat de l’equip: Va jugar-ho tot a la Copa, però en lliga suma sols 61 minuts repartits en tres partits diferents, un com a titular, i no juga des del 17 d’octubre.
Dawda troba la llum
Després d’un inici complicat, sense entrar en l’onze i amb minuts residuals, Dawda Camara s’ha convertit aquest desembre en l’heroi de Cadis. El davanter de Banyoles viu un moment dolç instal·lat a l’onze de Garitano els darrers quatre partits, on ha anotat tres gols: El primer, al Racing, no va salvar l’equip de la derrota, però el seu doblet al Castelló va valdre tres punts per a situar el Cadis sisè. A la Copa, va fer una assistència en el triomf contra l’UCAM Múrcia i un gol en la derrota amb el Reial Múrcia.
Fuidias i Misehouy, capcots
Fuidias i Miseouhy, en canvi, viuen un hivern fred a Tarragona i Salònica, respectivament. El porter de Berga va ser titular en les tres primeres jornades, però des de llavors ha cedit el lloc a Rebollo, de més experiència. Miseouhy encara ha de ser titular amb el setè classificat de la lliga grega i no troba continuïtat amb les lesions. n
