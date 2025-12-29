Íñiguez: "La nostra vida no és un tràmit, la nostra vida és jugar"
L'Spar Girona viatja aquesta tarda a Las Palmas per recuperar demà el duel ajornat davant el Gran Canària després de guanyar ahir el derbi contra el Cadí
Fa poc més de 24 hores que l'Spar Girona va jugar el derbi contra el Cadí La Seu amb una victòria (64-82) que el manté líder, però l'equip de Roberto Íñiguez no té ni temps per assaborir-lo. Demà, a les 17:15 h, les gironines s'enfronten a l'Spar Gran Canària en el duel ajornat corresponent a la jornada 11 i aquesta tarda tornen a agafar un avió cap a Las Palmas després d'un primer viatge frustrat pel mal temps. Abans de parlar del conjunt canari, però, l'entrenador vitorià ha fet una profunda reflexió de l'equip i el seu entorn. "Soc una mica com Jack Nicholson a la pel·lícula de Mejor... imposible", ha dit. L'actor americà fa el paper d'una persona maniàtica amb un trastorn compulsiu obsessiu. "Soc una mica obsessiu per tancar un partit abans d'obrir-ne un altre. Necessito tancar una cosa avui, aquí, abans de viatjar a les Canàries", ha afegit.
Íñiguez ha explicat que cada matí fa un cafè a sota casa seva i "sempre tinc la premsa". "Quan llegeixo el diari, em sembla curiós algun article. Algú titulava que era un partit de tràmit, però per mi va ser un partit molt dur. Hi va haver un treball físic molt important i la Seu va pressionar molt. Em preocupa, no pel que jo penso o digui el periodista, sinó pels qui ho llegeixen perquè creuen que això és veritat. La veritat no existeix. Hi ha diferents paràmetres i perspectives. Possiblement, el periodista tingui raó, i el respecto, però jo tinc raó en dir que no m'agrada", ha comentat. L'entrenador ha assegurat que "em preocupa el procés, el camí que portem i com fem les coses, i que això ens porti a guanyar": "És una perspectiva totalment diferent".
L'Spar Girona, a diferència d'altres equips, no es reforçarà. "Nosaltres no fitxarem ara. El club ja pensa en l'equip de l'any que ve, hi hagi qui hi hagi d'entrenador. Estem molt contents de l'equip que tenim, a part que no podem fitxar com per exemple el València. Volem continuar millorant amb humilitat perquè si no anirem a les Canàries i allà arribarà la primera hòstia grossa. No vull que anem de 0 a 100 i de 100 a 0. S'ha d'entendre com de difícil és guanyar a qualsevol pista i que tinguin clara quina és la realitat", ha apuntat. En aquest sentit, ha destacat que "per nosaltres els millors fitxatges són recuperar la millor Arica Carter i la millor Bibby. La nostra vida no és un tràmit. La nostra vida és jugar ahir, arribar a la nit, aixecar-nos, tornar a entrenar avui, veure un vídeo i posar el focus, tornar a dir què vam fer malament ahir -per això, m'he aixecat a les 5.00 h del matí per veure el partit, aquesta és la vida de l'entrenador-. La nostra vida és anar a les Canàries, arribar, intentar dormir i jugar demà a la tarda amb un altre vídeo, mobilitat i tal. Després, descansar el que puguem el 31 perquè el dia 1 entrenem, i el 2, i el 3, i el 4 tenim partit; després juguem el 7, el 10, el 14, el 17, el 20, el 24... Aquesta és la nostra vida, no és cap tràmit ni juguem cap partit de tràmit. Tots els partits costa molt preparar-los i jugar-los".
Sobre l'encontre d'aquest dimarts a Las Palmas, Íñiguez espera "un partit com tots els que ha jugat el Canàries a casa, que ha guanyat el Ferrol i el Gernika jugant bé. No s'ho creurà ningú amb tot el que he dit ara i si el partit va picat es dirà que hem jugat malament. Estic tranquil perquè sé que el meu equip coneix el camí i aquestes coses no l'afecten. L'equip està bé, però moltes jugadores juguen amb dolor: hi ha cops al maluc, mal a l'espatlla, molèsties al genoll... És normal. Però aniran a les Canàries i tornaran a jugar amb la confiança que podem treure el partit si fem les coses com toquen. És un partit difícil amb un equip que té molt u contra u, talent i té confiança perquè la rotació és curta. Et fa prendre decisions dolentes i si no estàs seriós et guanya. Hem d'estar des del principi com toca. Convé valorar-ho. Hem de tenir paciència".
