Prop de 8.000 quilòmetres, sorra, pedres i accent gironí
Oriol Vidal, Pau Navarro i Jan Rosa seran alguns dels centenars de participants del 48è Ral·li Dakar, que comptarà amb un pròleg i 13 etapes a partir del 3 de gener
És tot un clàssic. Una prova consolidada, que va de la mà del canvi d’any natural. Cada vegada es fa més difícil imaginar un mes de gener sense la disputa del Ral·li Dakar, que és a punt de celebrar la seva 48a edició, la setena consecutiva a l’Aràbia Saudita. Centenars de pilots de diferents modalitats són a punt d’encarar la prova de raid més dura i alhora important del món, que comptarà amb 13 etapes i un pròleg. D’entre el munt de protagonistes que en prendran part, també n’hi haurà de gironins. És el cas del cotxe de la parella formada pel llagosterenc Pau Navarro i el fornellenc Jan Rosa (BBR Motorsport) o també d’Oriol Vidal (de Llambilles), copilot de Rokas Baciuska en l’equip Defender Rally i que s’hi posarà de nou després de superar una lesió a l’esquena que li va fer la guitza el 2024. Durant dues setmanes, pilots professionals i també amateurs recorreran terrenys àrids, dunes i molta sorra pel Golf Pèrsic amb l’objectiu d’arribar a Yanbu d’una sola peça i, si és possible, com a campions de les seves respectives modalitats.
El Ral·li Dakar està format per un total de 13 etapes més el pròleg inaugural, puntuable en aquest cas només per a motots. La present edició baixarà la bandera a Yanbu, punt de partida i alhora final, i ho farà el proper dissabte 3 de gener per expandir-se fins a dues setmanes després: el 17 de gener. Serà aleshores quan es posarà el punt i final a prop de 8.000 quilòmetres de recorregut. Daniel Sanders (motos), Yazeed Al-Rajhi (cotxes), Nicolás Cavigliasso (Challenger), Brock Heger (SSV) i Martin Macik (camions) són els vigents campions. Un any més, grans noms del motor català assistiran a la cita. És el cas de Nani Roma, que intentarà aconseguir la victòria amb Toyota, mentre que Isidre Esteve hi competirà amb l’equip Repsol Toyota Rally. Serà la 16a participació de Laia Sanz, que correrà amb la marca Ebro acompanyada de nou de l’italià Maurizio Gerini.
Novetats i al·licients
Una de les principals novetats de l’edició de 2026 del Ral·li Dakar respecte a la de l’any passat i tot i que torna a tenir lloc a l’Aràbia Saudita, s’evitarà passar pel desert de sorra de Rub al Khali, un dels més grans del món. També s’elimina la crono de 48 hores. Aquestes dues decisions arriben amb l’objectiu d’evitar estratègies que puguin situar-se al límit del reglament, tal i com s’ha explicat aquests darrers dies des de l’organització.
Més canvis. Com a novetat, hi haurà pit stops autoritzats durant les etapes 1 (Yanbu-Yanbu), 2 (Yanbu-Al-Ula) i 11 (Bisha - Al-Henakiyah). Amb aquests punts d’assistència, els camions de suport podran ajudar a aquells participants que necessiten algunes reparacions mecàniques o canvis de rodes, sempre amb la penalització corresponent. Aquests canvis arriben amb la voluntat d’evitar que un problema puntual, sobretot durant els primers dies, deixin fora de combat a qualsevol pilot, al mateix temps que s’intenta mantenir la duresa que sempre ha caracteritzat aquesta prova.
El recorregut també presenta novetats i s’ha retocat per tal de limitar el pas per aquelles zones de pedres més conflictives i que havien causat nombroses punxades amb anterioritat. No s’elimina del tot aquest tipus de terreny, que continuarà present, però els punts més problemàtics es reduiran.
