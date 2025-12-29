Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026
El gironí, copilot de Juan Cruz, es perdrà el ral·li més prestigiós del món per una lesió cervical molt greu del seu company d'equip, a qui ell considera un germà
Gerard Ullastre
Molts diuen que Michael Jordan no hagués estat el mateix sense Scottie Pippen, o que el millor Barça de Guardiola no s’hagués vist sense un pivot com Sergio Busquets que fes la feina bruta que ningú veu. El món de l’esport està ple d’escuders que, des d’un segon pla potencien les qualitats d’algú altre que s’emporta totes les portades. Aquest paper -sovint invisibilitzat- és el que desenvolupa Daniel Oliveras i Carreras, de Vilablareix, que fa de copilot al ral·li de l’argentí Juan Cruz Yacopini.
Junts han conformat un tàndem exitós. Després de finalitzar en una més que digna 8a posició en el Mundial de Cross Country d’enguany, van coronar-se com a campions del Mundial de Bajas aquest novembre. Veient la notable progressió, els conductors del Toyota somiaven amb algun dia guanyar la competició de ral·li més famosa del món: el Dakar. Una setena plaça havia estat la millor posició que havien aconseguit com a parella en aquesta competició de motor tan prestigiosa. Amb la confirmació que les coses s’estaven fent bé després d’haver guanyat el Mundial de Bajas, el de Vilablareix va assegurar a Diari de Girona que «era possible arribar a fer podi», tot i que es conformaven a quedar entre els cinc primers tenint en compte «la competència ferotge» que hi ha al llarg de la cursa.
Tanmateix, els objectius d’Oliveras s’han vist frustrats per un desagradable infortuni. L’argentí Juan Cruz va trencar-se les vèrtebres cervicals C1 i C2 fa poc més d’una setmana en llançar-se de caps a l’aigua en una zona de baixa profunditat en el dic El Carrizal de Mendoza. Actualment, està a l’hospital, conscient i recuperant-se de l’aturada cardiorespiratòria que va patir fruit de l’impacte. Tres dies abans de viatjar al Dakar, l’equip Toyota Gazoo Racing de Sud-àfrica es va quedar sense pilot. La relació d’Oliveras amb Juan Cruz transcendeix la de simples companys de feina que tenen una bona sinergia: «Per mi és com el meu germà», assenyala el de Vilablareix, i afegeix «que es lesioni d’aquesta gravetat a tres dies de viatjar al Dakar venint d’aquesta progressió tan bona em fa sentir tristesa per ell, és una putada». Tanmateix, el copilot del Toyota ha volgut deixar clar que el vessant esportiu queda relegat a un segon pla: «El més important és que es recuperi en Juan, tota la resta de coses ja s’aniran veient», fent referència al seu futur i les aspiracions professionals. La lesió de Cruz ha afectat la medul·la i l’operaran pròximament. Se sap que és una contusió amb conseqüències molt greus, però encara no es pot determinar l’abast de la lesió. El de Vilablareix pateix perquè l’evolució de l’estat de salut del seu amic «és una incògnita». En aquest sentit, ha confessat que «existeix la possibilitat que mai més torni a competir a alt nivell».
No és la primera vegada que l’escuder de Juan Cruz es perd el Dakar. El 2021, quan exercia les funcions de copilot a l’automòbil de Nani Roma, Oliveras no va poder participar per culpa d’albergar un virus al seu organisme el qual protagonitzava tots els informatius d’aleshores: la covid-19. Malgrat tenir experiència en haver de renunciar a disputar un dels ral·lis més mítics del món, la situació d’enguany és incomparable a la de fa cinc edicions. «És molt difícil de gestionar, perquè tenim una relació molt familiar», afirma.
El copilot sap que, ara mateix, parlar del seu futur és innecessari perquè la salut és més important, i, a més seria anar a les palpentes. «Primer de tot hem de veure com evoluciona la seva lesió, perquè encara no sabem exactament quina gravetat té. Quan la sapiguem, ja veurem què ens presenta el futur», diu. No obstant això, Oliveras declarat que, en una situació ideal, el seu objectiu és «que es recuperi per poder tornar a competir amb en Juan» i afegeix que «el meu pensament està amb ell». A curt termini i malgrat l’angoixa per l’estat actual del seu amic, el gironí té clar que seguirà el Dakar des dels informatius: «Tinc molts companys que hi estaran competint», recorda. En relació amb el que representa per ell no poder competir al ral·li més estimat pels amants del motor, lamenta que «encara que sigui una putada no poder anar al que hagués estat el meu dotzè Dakar, encara és una putada més gran que es lesioni d’aquesta manera tan greu el teu company».
