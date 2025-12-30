L'Spar Girona tanca l'any en gran (67-93)
Victòria coral de l'equip de Roberto Íñiguez a Las Palmas per mantenir el primer lloc i distanciar un València que ha perdut contra el Saragossa
L'Spar Girona celebrarà el Cap d'Any com a líder de la Lliga Femenina Endesa després de la victòria d'aquesta tarda a Gran Canària (67-93). Encara més, les gironines, i el Casademoment Saragossa, que ha superat com ha volgut el València (53-73), en un altre partit endarrerit, es queden sols al capdavant de la classificació. Encara no s'ha acabat la primera volta i treuen tres victòries de marge a les valencianes i quatre a tot un Perfumerías Avenida.
La rutina de l'Uni és diabòlica, en uns mesos amb la competició en ebullició màxima. Entrenar quan es pot, viatjar, jugar, donar-ho tot i guanyar. Aquesta és l'exigència i la recepta que ha dut l'equip fins aquí, manant a Espanya i al seu grup d'Eurolliga. De La Seu d'Urgell a Canàries, de tocar la neu a poder prendre el sol, i diumenge tocarà l'Avenida, i l'endemà de Reis anar a Gernika, i el cap de setmana següent rebre el Joventut... i tornar a l'Eurolliga contra el Galatasaray. No hi ha treva ni descans, i aquest equip s'aixeca i ho lluita cada jornada.
Las Palmas, pista freda i desagradable per paradoxal que sembli, sol ser una plaça complicada, però avui, en cap cas. És en aquests escenaris, on hi tens més a perdre que a guanyar, on hi pots prendre mal. Com a declaració d'intencions no ha estat malament el primer quart: 15-32, clar domini del rebot (2-9), i nou de les deu jugadores amb minuts (totes menys Ainhoa) anotant. Això és un equip, i l'Uni, a més, amb el seu estil habitual, defensant, robant pilotes, provocant errades, i sempre de cara a barraca. Les cartes, per tant, a sobre la taula de bon començament.
Triples contra la zona
L'Spar s'ha encallat ofensivament a l'inici del segon quart. A poc més de cinc minuts pel descans, i amb 20-34, Íñiguez ha demanat un temps que ha donat resultat. El Gran Canària s'ha posat en zona i la resposta, impecable: triple de Jocyte pel 20-37. I no només això, després han arribat un altre encert de la lituana i Guerrero (24-43) per continuar posant distància. L'avantatge al descans era de +19 (26-45), amb Jocyte i Coulibaly de principals referents ofensius.
Les gironines no han trigat a superar la renda dels vint (30-53, després d'un 2+1 de Canella) a l'inici de la segona part. Val a dir que el Gran Canària ha semblat un equip millorat, amb més arguments que els que presenta avui a la classificació, enfonsat a la cua. Les locals ho han lluitat, tot i que aquest Spar Girona és un mur tingui el rival que tingui al davant. I quan guanya de vint l'objectiu és mirar de fer-ho de vint-i-cinc, que és el que ha passat amb un 2+1 de Holm (38-63). Ella mateixa, volant de camp a camp de manera fugaç, s'ha tret de la màniga un parell de tirs lliures per tancar el tercer quart (46-73). A l'Uni li va la vida en cada pilota, tingui o no el partit resolt.
Dels darrers deu minuts, que han començat amb un 0-9 (46-82) poc més a destacar, més enllà dels triples de Bibby. L'Spar ha acabat guanyant de 26 (67-93), contra un equip local ja sense gasolina, i tanca l'any líder, amb només el Saragossa capaç de mantenir-li el ritme. I dues coses bones més, els minuts s'han pogut repartir amb encert per no carregar excessivament ningú, i cinc jugadores han acabat amb 10 o més punts (Jocyte, Holm, Quevedo, Coulibaly i Bibby).
