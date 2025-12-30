El MIC incorpora Arbúcies i Flaçà com a noves seus
El torneig internacional de futbol base acollirà partits en 45 municipis gironins
El torneig internacional de futbol base MICFootball (MIC-Mediterranean International Cup) incorpora dues noves seus i per primera vegada es jugarà a 45 municipis de les comarques gironines. Arbúcies i Flaçà són les principals novetats de la 24ª edició d’aquest campionat, que tindrà lloc entre el 31 de març i el 5 d’abril de 2026 a més de 60 camps, la xifra més alta fins ara. Flaçà acollirà partits de la categoria femenina (F16), mentre que Arbúcies serà la seu d’enfrontaments de la categoria U18, formada per jugadors en edat juvenil.
La inauguració i també algunes de les finals tornaran a tenir lloc a Figueres, mentre que el desenllaç de la resta de categories es viurà a Palamós el cap de setmana. Banyoles serà el municipi encarregat un any més d’acollir els partits del Pre-MICFootball, esdeveniment que tornarà a servir per escalfar motors just abans de la disputa del MIC. Arbúcies i Flaçà, les dues novetats d’aquesta edició, s’afegeixen a la resta de localitats que repeteixen l’experiència viscuda anys anteriors: Bàscara, Begur, Breda, Caldes de Malavella, Calonge i Sant Antoni, Cassà de la Selva, Celrà, Castell-Platja d'Aro, Castelló d'Empúries-Empuriabrava, Fornells de la Selva, Girona, Hostalric, Jafre, L'Escala, La Bisbal d'Empordà, La Jonquera, Llagostera, Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Monells, Mont-Ras, Palafrugell, Palau-Saverdera, Pals, Quart, Riells i Viabrea, Roses, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d'Aro, Sils, Torroella de Montgrí-L’Estartit, Tossa de Mar, Vidreres, Vilablareix i Vilamalla.
Pere Garriga, alcalde d’Arbúcies, assegura que “som conscients que no estem en el rovell de l’ou, però mica en mica hem anat fent passos endavant i sumant arguments favorables per aconseguir ser seu del MIC, quelcom que fa temps que estem perseguint. Estem canviant la gespa del camp de futbol i, si tot va bé, l’estrenarem a finals del proper mes de gener. La instal·lació és municipal, però des de l’Ajuntament i també des del club hem pedalat junts i en la mateixa direcció perquè això sigui possible. Estem molt contents de poder dir que, per fi, és una realitat”.
Per a Joan Adroher, alcalde de Flaçà, “comptar amb el MIC permet situar Flaçà en el mapa esportiu i tenir ressò no només a Catalunya, sinó també a d’altres països. Però també té un reconeixement extra, perquè posa en valor tota la feina que el club del poble està fent amb la mainada. És molt important donar una rendibilitat social a l’ús de les nostres instal·lacions a favor de jugadors de casa, dels pobles veïns i també de més enllà de les nostres fronteres. L’arribada del MIC ens satisfà, ens fa sentir orgullosos i és gràcies, sobretot, a la bona feina feta per la junta directiva del club”.
Maite Colomer, directora del MICFootball, explica que “sempre hem dit que a les comarques gironines ens sentim com a casa, pel que és una satisfacció veure que cada any comptem amb noves seus. Que el MIC hagi fet arrels en aquest territori ens fa sentir molt orgullosos. La relació sempre ha estat excel·lent i des de fa més de vint anys hi hem anat creixent de la mà i mirant cap endavant. Tornem a ampliar el nombre de seus i de camps consolidant el compromís de tots aquests municipis amb el nostre torneig i també amb l’esport de base”.
