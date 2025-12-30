El no parar de l’Spar Girona: de la Seu a las Palmas
L’endemà de guanyar el derbi català davant el Cadí, l’equip de Roberto Íñiguez torna a viatjar a Gran Canària per recuperar avui el partit ajornat (17.15h)
«La nostra vida no és un tràmit. La nostra vida és jugar diumenge a la Seu, arribar a la nit a Girona, aixecar-nos l’endemà per tornar a entrenar, veure un nou vídeo i posar el focus en el pròxim partit, a Las Palmas, tornant a dir què vam fer malament al derbi -per això, m’he aixecat a les 5.00 h del matí per veure amb detall l’últim encontre, aquesta és la vida de l’entrenador-. La nostra vida és viatjar a les Canàries, arribar a l’hotel, intentar dormir i jugar dimarts a la tarda havent vist abans un altre vídeo i fent treball de mobilitat. Després de tot això, descansar el que puguem el 31, per Cap d’Any, perquè l’1 entrenem, igual que el 2, el 3..., i el 4 tenim un altre partit. Però també tenim partit el 7, el 10, el 14, el 17, el 20, el 24... Aquesta és la nostra vida, no és cap tràmit ni tampoc juguem cap partit de tràmit. Tots els partits costa molt preparar-los i jugar-los», va reflexionar ahir Roberto Íñiguez. L’entrenador vitorià, quasi tan saturat com el calendari de l’Spar Girona, va destacar en la prèvia del partit ajornat, corresponent a la jornada 11 de la Lliga Femenina, que es recuperarà aquesta tarda davant l’Spar Gran Canària a la Paterna (17.15 h) que «l’equip està bé. Moltes jugadores tenen dolor per cops al maluc, mal a l’espatlla, molèsties al genoll..., però és normal. Aniran a les Canàries i tornaran a jugar amb la confiança que podem treure el partit si fem les coses que toquen».
L’endemà de guanyar el derbi català davant el Cadí (64-82), el conjunt gironí va tornar a viatjar las Palmas per segona vegada aquest mes després que, malgrat els avisos de perill per mal temps, ningú va preveure que s’hauria de suspendre l’encontre previst inicialment per al dissabte 13 de desembre per precaució amb les molèsties i els maldecaps que tot això suposa. Les gironines han recorregut més de 3.000 km, entre els desplaçaments amb bus i avió, en dos dies per enfrontar-se avui a un Gran Canària que «està jugant bé a casa, amb victòries contra el Ferrol i Gernika». «És un partit difícil davant un equip que té molt u contra u, talent i té confiança perquè la rotació és curta. Et fa prendre decisions dolentes i, si no estàs seriós, et guanya. Hem d’estar des del principi com toca. Convé valorar-ho. Hem de tenir paciència», va apuntar Íñiguez.
El tècnic de l’Spar Girona va assegurar que «estem molt contents amb l’equip que tenim i no fitxarem ara, com per exemple el València, perquè no podem. Per nosaltres, les millors fitxatges seran recuperar la millor Carter i la millor Bibby. Volem continuar millorant amb humilitat perquè si no anirem a les Canàries i allà arribarà la primera hòstia grossa. No vull que anem de 0 a 100 i de 100 a 0. S’ha d’entendre com de difícil és guanyar a qualsevol pista».
