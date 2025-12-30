Tres triomfs que poden canviar la història recent
Si el Bàsquet Girona guanya tres dels cinc partits que li queden per tancar la primera volta, aconseguirà el millor inici de temporada que ha fet mai el club a l’ACB
Aquesta temporada, el Bàsquet Girona té com a principal repte superar-se. Ho han explicat els jugadors en nombroses ocasions. No fa pas gaire, ho va recordar Martinas Geben en una entrevista a Diari de Girona. «El curs passat l’objectiu era mantenir la categoria. Aquest, hem de mirar més amunt i somiar en gran», va dir el pivot lituà. L’equip de Moncho Fernández s’ha marcat, a part de no patir per aconseguir la permanència com li ha tocat sovint, l’objectiu d’acabar entre els deu primers classificats. Seria un èxit total per al club presidit per Marc Gasol, que tot just compleix enguany el quart exercici a la màxima categoria del bàsquet estatal, però primer cal anar pas a pas. Els gironins tenen a l’abast assolir la millor primera volta que han fet mai a l’ACB. Necessitaran, per això, guanyar, com a mínim, tres dels cinc partits que els queden per tancar la primera meitat del campionat.
L’espectacular victòria del passat diumenge en el derbi contra l’Hiopos Lleida a Fontajau (103-86) va situar el Bàsquet Girona en una molt bona posició a la Lliga. Els de Moncho ocupen el tretzè lloc a la classificació amb un balanç de cinc triomfs i set derrotes.
Per acabar la primera volta, encara els falten cinc encontres: contra el Surne Bilbao i el Kosner Baskonia a casa, a Fontajau, i davant el BAXI Manresa, el Joventut Badalona i el Casademont Saragossa a domicili. El partit més imminent serà aquest divendres amb els manresans al Nou Congost (21:00 h). Tenint en compte els resultats d’aquesta temporada, per poder signar la millor primera volta de la història del club a l’ACB l’equip de Moncho haurà de trencar la mala ratxa a fora, on fins ara ha perdut sempre, i guanyar, com a mínim, en un dels tres desplaçaments que afrontarà d’aquí a la 17ena jornada de Lliga. De moment, totes les victòries (5) s’han celebrat a Fontajau.
Millorar la 13ena posició
A dia d’avui, la millor posició on ha aconseguit quedar el Bàsquet Girona a la primera meitat del campionat és la 13ena posició. L’ha assolit en dues ocasions; la temporada 2022-23 de l’estrena a l’ACB, amb Aíto García Reneses a la banqueta, i un balanç de set victòries i deu derrotes, i la temporada 2023-24, amb Salva Camps d’entrenador, i els mateixos números: set de deu. L’entrenador badaloní va ser destituït el gener de 2024, després de set derrotes consecutives, però un 3-0 de l’inici de temporada va provocar que es tanqués una primera volta en condicions. Després, ja va ser una altra cosa.
D’altra banda, la pitjor primera volta es va fer el curs passat. Un dur balanç de cinc a dotze va deixar els gironins al dissetè lloc de la classificació i lluitant de valent per evitar el descens. La solució del club va ser fer un canvi a la banqueta, rellevant Fotis Katsikaris per Moncho Fernández ara ja fa un any. Va ser un encert. L’equip no només va aconseguir la permanència, sinó que ara avança la temporada amb tranquil·litat pels bons resultats i té a l’abast aconseguir fer la millor primera volta. Si no fos pel 0-3 del començament de curs, segurament ja l’hauria aconseguit.
Subscriu-te per seguir llegint
- Crema la barraca de cala Estreta de Palamós
- Aquestes són les asseguradores més ben valorades pels metges gironins
- Una tragèdia deixa Dani Oliveras sense el Dakar 2026
- La província de Girona creix en habitants excepte en cinc municipis
- El castell del Marquès de Camps de Salt està a la venda per 5,5 milions d'euros
- Ter Stegen apunta al Girona
- Ordre d’allunyament de la deixalleria de Girona a un home que hi entrava a robar
- El temporal deixa passejos plens de sorra i s'endú platges de la Costa Brava