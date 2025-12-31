Laia Palau deixa el càrrec d’entrenadora assistent de l’Spar Girona
Uns problemes físics aparten l'exjugadora i tècnica de l'Spar Girona
Laia Palau deixa de formar part del cos tècnic del primer equip de l’Spar Girona, on exercia com a entrenadora assistent, a causa de problemes físics. Aquesta decisió respon a la necessitat de la Laia de fer una aturada i prendre’s un temps per descansar i recuperar-se plenament, amb l’objectiu de prioritzar la seva salut i benestar.
El director esportiu de l’Spar Girona, Pere Puig, ha volgut posar en valor una de les figures més rellevants de la història del bàsquet femení: “La Laia Palau és una figura clau en la història del nostre club. El seu vincle amb l’Uni Girona va molt més enllà de la pista, tant per la seva etapa com a jugadora del primer equip com pel seu compromís posterior, primer en tasques de direcció esportiva i, més recentment com a entrenadora assistent. També volem reconèixer la seva contribució al bàsquet de la base des del 2022, quan va assumir la direcció esportiva de la base del Bàsquet Girona”.
El club li ha desitjat una recuperació completa i aspira que "es tornin a creuar" en un futur: "Gràcies per tot, Laia. Aquesta sempre serà casa teva"
- Aniversari d'una tragèdia al Ripollès: final d'any de vent, neu i mort al Balandrau
- Detenen dues persones a Girona per robar a un home després de retirar diners del caixer d’una entitat bancària
- Catalunya desplega a les autopistes i principals carreteres els lectors de matrícula
- «Aquell dia em va tocar la loteria»
- Indignació pel mural tapat a una botiga del Barri Vell de Girona: 'Volem que s'actuï amb la mateixa eficàcia amb tots els incompliments
- Girona no passarà de 30 a 40 km/h el radar de Pedret que ja ha posat més de 7.300 multes
- Es fan passar per policies i roben un cotxe a l’AP-7 a Sant Julià de Ramis
- Quatre menors s'estavellen contra una rotonda a Olesa de Montserrat