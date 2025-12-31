Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Spar GironaDesembre plujósRescat l'EstartitEmpresaris més valoratsAniversari TruetaCatedral Castelló
instagramlinkedin

Laia Palau deixa el càrrec d’entrenadora assistent de l’Spar Girona

Uns problemes físics aparten l'exjugadora i tècnica de l'Spar Girona

Laia Palau.

Laia Palau. / Spar Girona

Redacció

Redacció

Girona

Laia Palau deixa de formar part del cos tècnic del primer equip de l’Spar Girona, on exercia com a entrenadora assistent, a causa de problemes físics. Aquesta decisió respon a la necessitat de la Laia de fer una aturada i prendre’s un temps per descansar i recuperar-se plenament, amb l’objectiu de prioritzar la seva salut i benestar.

El director esportiu de l’Spar Girona, Pere Puig, ha volgut posar en valor una de les figures més rellevants de la història del bàsquet femení: “La Laia Palau és una figura clau en la història del nostre club. El seu vincle amb l’Uni Girona va molt més enllà de la pista, tant per la seva etapa com a jugadora del primer equip com pel seu compromís posterior, primer en tasques de direcció esportiva i, més recentment com a entrenadora assistent. També volem reconèixer la seva contribució al bàsquet de la base des del 2022, quan va assumir la direcció esportiva de la base del Bàsquet Girona”.

El club li ha desitjat una recuperació completa i aspira que "es tornin a creuar" en un futur: "Gràcies per tot, Laia. Aquesta sempre serà casa teva"

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents