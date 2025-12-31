Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Moncho Fernández: "El 2026 l'encarem amb tota la il·lusió"

El Bàsquet Girona s'enfronta aquest divendres al Baxi Manresa al Nou Congost (21.00 h)

Moncho Fernández, a la sala de premsa de Fontajau.

Miquel Cornellà de la Cruz

Girona

El Bàsquet Girona encetarà el 2026 amb un enfrontament contra el Baxi Manresa aquest divendres al Nou Congost (21.00 h). El tècnic Moncho Fernández ha afirmat que, aquest any nou, l'encaren "amb tota la il·lusió". "Hem de fer les coses bé i seguir creixent com a equip", ha assegurat en la roda de premsa prèvia al partit.

L'equip gironí te la baixa confirmada de Maxi Fjellerup i, en funció de la seva evolució, podrà disposar de Mark Hugues que, segons Moncho, "encara està fotut del turmell que es va lesionar en el darrer partit".

Moncho ha emfatitzat en què el Nou Congost és "una pista de molt de bàsquet" i que, per aquest motiu, necessitaran molta concentració: "Hem de ser capaços de jugar en aquests ambients".

