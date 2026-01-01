El CN Banyoles clou la celebració del Centenari
Una jornada commemorativa amb actes institucionals i xerinola posen punt final
Gerard Ullastre
El Club Natació Banyoles va tancar les celebracions del Centenari aquest dimarts 30 amb una jornada commemorativa que va incloure actes institucionals, reconeixements, i moments per la gresca.
Al migdia, es va dur a terme l’acte institucional de tancament, el qual va acollir a gairebé un centenar de persones. En el transcurs de l’esdeveniment, el grup musical DeMico va harmonitzar el lliurament de plaques commemoratives i l’atorgament de reconeixements com a mostra de gratitud per l’esforç i la vinculació amb el club. El dinar va separar l’emotivitat del matí amb la rauxa de la tarda. Bufa Tramuntana Figueres va recórrer el Club en una cercavila i es va realitzar un espectacle pirotècnic sobre les instal·lacions. Un brindis col·lectiu va tancar definitivament l’acte.
