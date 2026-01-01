Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
nit Cap d'Anyprimer bany de l'anysubmarinista Rosespreus 2026la Grossa de Cap d'Anybalisa V16
instagramlinkedin

Daniel Hinninger i Marina Guerrero guanyen la Sant Silvestre de Girona

La prova arribava enguany a la vintena edició i va ser un èxit de participació

Les fotos de la cursa de Sant Silvestre de Girona

Les fotos de la cursa de Sant Silvestre de Girona

Veure Galeria

Les fotos de la cursa de Sant Silvestre de Girona / David Aparicio

Redacció

Redacció

Girona

Un any més, Fontajau va viure una jornada festiva i esportiva amb la disputa, dimecres al capvespre, de la tradicional cursa de Sant Silvestre de Girona. La prova, que enguany arribava a la seva vintena edició, va comptar amb la participació de més de dos mil atletes de totes les categories que van voler suar una mica (cinc quilòmetres) abans de celebrar el Cap d’Any. Els vencedors van ser, en categoria masculina, Daniel Hinninger, seguit d’Enric Hernández i Elm Planas, i en categoria femenina, Marina Guerrero per davant de Marina Travé i de Meredith Bloss.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents