Daniel Hinninger i Marina Guerrero guanyen la Sant Silvestre de Girona
La prova arribava enguany a la vintena edició i va ser un èxit de participació
Un any més, Fontajau va viure una jornada festiva i esportiva amb la disputa, dimecres al capvespre, de la tradicional cursa de Sant Silvestre de Girona. La prova, que enguany arribava a la seva vintena edició, va comptar amb la participació de més de dos mil atletes de totes les categories que van voler suar una mica (cinc quilòmetres) abans de celebrar el Cap d’Any. Els vencedors van ser, en categoria masculina, Daniel Hinninger, seguit d’Enric Hernández i Elm Planas, i en categoria femenina, Marina Guerrero per davant de Marina Travé i de Meredith Bloss.
