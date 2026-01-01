Tiger Woods: 50 anys entre cops i esgarrapades de la vida
El golfista nord-americà, que acumula 15 'majors' i més de cent victòries, s'ha operat set vegades de l'esquena i es va trencar el tendó d'Aquil·les al març: "Vull tornar a jugar"
Fermín de la Calle
Eldrick Tont Woods es defineix a si mateix com a "cablinasià", una barreja de caucàsic, negre, indi americà i asiàtic. Les arrels dels seus pares. La seva mare, Kultida, és tailandesa d’ascendència holandesa. Earl, el seu pare, va ser tinent coronel de l’Exèrcit dels Estats Units. El seu sobrenom, Tiger, li ve en record d’un soldat survietnamita, Vuong Dang Phong, al qual havien anomenat igual.
Als nou anys, Tiger va prometre al seu pare que seria "professional del golf", promesa que va complir amb 20 anys, a l’ingressar en el circuit, per destrossar els rècords de precocitat. Entre aquests, la conquista de l’Open Britànic del 2000 a St. Andrews, que el va convertir en el jugador més jove en completar el Grand Slam de majors. També va ser el campió més jove del Masters, amb 21 anys, tres mesos i 14 dies, a més del primer guanyador d’un gran d’ascendència africana o asiàtica. Més enllà de la seva joventut, impressionava el seu domini devastador, conquistant l’Open dels Estats Units del 2000 i el Masters del 2001 amb 15 i 12 cops d’avantatge.
Tiger es va convertir en el Michael Jordan del golf i Nike així ho va identificar, i el va convertir en una de les seves icones. El canvi de segle el va fer referent absolut de l’esport, transcendint el golf. Sports Illustrated el va nomenar esportista de l’any el 1996 i el 2000, i Associated Press el va triar atleta de l’any el 1997, 1999 i 2000. Woods va ser escollit jugador de l’any el 1997, 1999, 2000-2003, 2005-2007, 2009 i 2013 del PGA Tour. En la memòria col·lectiva perviuen el seu xip del Masters del 2005 al forat 16, el ferro 3 des d’un búnquer en el PGA del 2002, el seu approach des del rough al Canadà 2000...
Però la seva carrera també ha tingut ombres. El 27 de novembre del 2009 va tenir un accident quan sortia de casa. El sinistre va ser motivat per una disputa sentimental amb la seva dona. Dies després, va anunciar una retirada indefinida per centrar-se en la família. El seu matrimoni amb la model sueca Elin Nordegren, amb qui té dos fills, va acabar el 2010. Woods va admetre patir "hipersexualitat", es va retirar i va començar una teràpia que li va permetre tornar a l’activitat professional el 5 d’abril del 2010 a Augusta. Una lesió d’esquena el va mantenir allunyat dels camps més d’un any, entre el 2015 i 2016, però després de la tornada va acabar operant-se de l’esquena, cosa que el va mantenir fora fins al 2018. El 23 de febrer del 2021 va patir un aparatós accident de trànsit a Los Angeles, que li va provocar múltiples fractures a la cama dreta. I el maig del 2023, Erica Herman, la seva exparella, el va demandar per assetjament sexual.
Tiger Woods, que el 30 de desembre va arribar als 50 anys, no ha disputat cap torneig des de l’Open Britànic del 2024. Acumula en el seu palmarès 15 majors, ha sofert set operacions d’esquena i al març es va trencar el tendó d’Aquil·les. Però és immune al desànim: "Vull tornar a jugar. Ja m’han passat moltes coses difícils dins i fora del camp de golf".
