Geben arriba a temps per servir en safata la primera victòria del Bàsquet Girona fora de casa (95-97)
Els gironins estrenen l'any guanyant a Manresa gràcies a una cistella al darrer sospir del pivot lituà, gran protagonista d'un partit que semblava perdut amb el 75-59
Any nou i vida nova per al Bàsquet Girona, que continua jugant amb foc lluny de casa (no hi ha desplaçament que no hagi encaixat 95 o més punts), tot i que per fi ja sap què se sent guanyant com a visitant. Ha necessitat una cistella salvadora de Martinas Geben, heroi i el gran protagonista de la nit al Nou Congost de Manresa. El lituà ha anotat 28 punts, però més enllà de les xifres la seva transcendència l'explica la capacitat per liderar la remuntada d'un equip que semblava tocat i enfonsat amb el 75-59. Perquè els gironins, malgrat fer un primer quart acceptable (25-29), s'han desfet en els 10 minuts posteriors i han ofert tantes facilitats que al descans el panorama era deplorable (59-48). La defensa, tova com de costum, convidava a imaginar un altre partit fora de casa llançat a les escombraries. Però no ha estat així. La resiliència davant un panorama pessimista, amb Obasohan i companyia fent molt de mal (sobretot en el tir exterior), ha estat la clau per aixecar un partit que semblava perdut i que s'ha decidit en l'últim sospir.
No semblava que el pas pels vestidors hagués servit per a res. Els triples, sobretot dos de consecutius d'Obasohan (qui, si no?) han situat el màxim desavantatge i ho han pintat tot ben fosc (75-59). Però el Bàsquet Girona és capaç del pitjor i també del millor. Tot això, concentrat en un mateix partit. I al Nou Congost no ha estat cap excepció. Perquè a partir d'aquell moment, Geben ha liderat el setè de caballeria, s'ha penjat l'equip a les espatlles i ha impulsat una remuntada que ben pocs imaginaven que arribaria. El parcial ha estat de 3-19. Suficient per empatar de nou el partit abans que Brooks tanqués el tercer quart amb un triple (81-78). Hi havia constants vitals.
Ara bé, les errades s'han acumulat en els moments més decisius i l'emoció s'ha multiplicat per mil. Busquets ha fallat dos tirs lliures, el triple de Vildoza no ha tocat ni el cèrcol, Geben ha perdut una pilota per precipitar-se i Juan Fernández ha estat expulsat amb cinc faltes. A tot això, el marcador anava creixent molt a poc a poc. Perquè els gironins no acabaven de revertir la situació, però el Manresa tampoc era aquell equip poderós del segon quart i dels primers minuts del tercer període. Obasohan ha despertat de nou i ha col·locat el 95-91, però això no ha fet perdre els papers al bàndol visitant. Sergi ha endreçat un parell de tirs lliures, abans que el triple d'Olinde no entrés perquè el destí no ho ha volgut. Ha empatat Vildoza i Bassas, en la jugada següent, tampoc ha trobat cistella. Faltava una possessió i allà s'ha decidit tot. Vildoza se l'ha jugat en un triple que no ha entrat però allà, atent, hi havia Geben. Matador. Decisiu. Ha capturat el rebot i ha transformat el 95-97 definitiu.
Un bàsquet que ha hagut de ser revisat després, però que ha acabat pujant en el marcador.
4Q | 95-97 | MARTINAS GEBEN. Bàsquet del lituà al darrer segon per donar la victòria al Bàsquet Girona a Manresa!
4Q | 95-95 | Gran jugada de Vildoza per empatar el partit. Falten 33 segons.
4Q | 95-93 | Falten 40 segons pel final...
4Q | 95-91 | Ara és Obasohan qui veu cistella des de la llarga distància.
4Q | 92-91 | Triple de Vildoza! Falten menys de 2 minuts.
4Q | 90-88 | Juan Fernández comet la cinquena falta de manera absurda i se'n va expulsat.
4Q | 88-88 | Empata Livingston amb un gran triple!
4Q | 88-85 | Geben, el far que il·lumina el camí. 2+1 del lituà, que acumula 25 punts. Falten 4:40.
4Q | 86-82 | Triple d'Àlex Reyes i el Manresa que agafa aire. Falten 6 minuts i escaig pel final del partit.
4Q | 81-80 | Busquets falla dos tirs lliures en el pitjor moment.
