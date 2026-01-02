Segona FEB
El Bisbal Bàsquet vol començar l’any amb el peu dret
Els gironins reben el Sant Antoni demà a la tarda amb l’objectiu de revertir la mala dinàmica
Jaume Massana
Dins de la llista de propòsits que ha elaborat el Sol Gironès Bisbal Bàsquet per aquest 2026, molts deuen estar centrats en salut, estima i sort, que òbviament és el més important, però segur que un dels destacats està enfocat a tenir una alegria només començar l’any i això implica guanyar al Sant Antoni demà a la tarda al Pavelló Municipal d’Esports de la Bisbal.
El conjunt d’Èric Surís arriba en un moment complicat que semblava que s’havia deixat enrere a principis de desembre, però que abans de les vacances va tornar a mostrar-se. Després de guanyar a domicili contra el Salou per 68-86 i per 71-64 a l’Spanish Academy, practicant un bon joc i fent gaudir de nou als aficionats bisbalencs, la visita de l’Homs Mataró va trencar el bon moment amb un 64-70 final. L’estocada dolorosa va arribar en l’últim partit de l’any després de caure de 49 punts de diferència a la pista de l’Osca, en un partit amb marcador final de 100-51.
Els gironins saben que no es pot començar l’any de la mateixa manera que es va clausurar i demà tenen l’oportunitat de demostrar que poc queda de l’actuació contra els aragonesos.
La voluntat i l’entrega són armes poderoses, però el talent també ha d’estar a l’altura d’un Class Bàsquet Sant Antoni que arriba a l’encontre en cinquena posició i en una dinàmica que, per descomptat, no beneficia massa als bisbalencs. El conjunt de Josep Maria Berrocal ha sortit victoriós en quatre dels seus últims cinc duels, només caient a la pista del Saragossa per 89-69 i guanyant rivals com el Castelló que és segon a la taula classificatòria. Els balears han guanyat el doble de partits que el Bisbal Bàsquet i estan a només un triomf d’igualar els primers llocs de la categoria, encapçalada pel Gandia, el Castelló i l’Osca.
Els errors en defensa comesos contra el Lobe Osca, tot i que els aragonesos són els màxims anotadors de la categoria, segur que s’han treballat aquests dies previs al partit, dates que es troben envoltades de torrons i festivitats nadalenques. Èric Surís i els seus jugadors es veuen renovats i amb les piles carregades per emprendre el primer repte de l’any.
