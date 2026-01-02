Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
cavalcada Reis Gironaincendis Gironapreus 2026incendi Suïssapistoles Taser Figueresbalisa V16
instagramlinkedin

En Directe

Baxi Manresa - Bàsquet Girona, en directe

Segueix en directe el derbi entre el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona

Imatge del partit Bàsquet Girona-Hiopos Lleida.

Imatge del partit Bàsquet Girona-Hiopos Lleida. / David Aparicio / DDG

Carles Rosell

Carles Rosell

Manresa / Girona
Actualitzar

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents