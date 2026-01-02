En Directe
Baxi Manresa - Bàsquet Girona, en directe
Segueix en directe el derbi entre el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona
Per al partit d'avui contra el Manresa, el Bàsquet Girona tornarà a tenir la baixa de l'argentí Maxi Fjellerup. Els homes disponibles per a Moncho Fernández són: Pep Busquets, Derek Needham, Sander Hollanders, Mark Hughes, Guillem Ferrando, Pepe Vildoza, Otis Livingston II, Martinas Geben, Juan Fernández, Sergi Martínez, Nikola Maric i Mindaugas Susinskas.
Bon vespre! El Bàsquet Girona estrena aquesta nit el 2026 i ho fa a la pista del BAXI Manresa, equip amb el qual empata a victòiries (5) i derrotes (7) a la classificació. L'equip de Moncho Fernández vol fer bona la victòria de fa pocs dies contra el Hiopos Lleida a casa i, de passada, guanyar d'una vegada per totes lluny de Fontajau.
- Hisenda aclareix si les transferències entre pares i fills són donacions
- La menor rescatada a Indonèsia al Santi, bussejador voluntari espanyol: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Girona instal·larà neveres a l'exterior d'algunes escoles per vendre a un preu simbòlic el menjar que sobri dels dinars
- Accident entre un cotxe patrulla de la Policia d’Olot i un turisme
- Adeu, papa
- El primer nadó de Catalunya es diu Biel i ha nascut a la Clínica Girona
- Miquel Carceller, professor: «No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat»
- Nova tragèdia al Pirineu: troben mort el muntanyenc atrapat a Bielsa després d’un nou allau