Manresa-Bàsquet Girona: Per començar l’any amb bon peu cal una alegria a fora
El Bàsquet Girona visita el Manresa en el primer partit del 2026 amb l’objectiu d’estrenar-se a domicili i poder continuar mirant més amunt que no pas avall
La victòria contra el Hiopos Lleida a Fontajau (103-86) de diumenge passat va servir per contrarestar els efectes negatius de la derrota contra el Tenerife (89-96) de fa dos dissabtes i recuperar l’idili amb el pavelló en el darrer partit del 2025. Paït el raïm, els de Moncho Fernández enceten el 2026 amb un tram de calendari ben exigent. Primer, aquest vespre (21:00), amb un altre derbi, aquest cop a domicili, davant un Baxi Manresa que ve d’estavellar-se a Jerusalem a l’Eurcocup dimarts (105-69), però que s’ha refet d’una petita crisi de tres derrotes consecutives a la Lliga gràcies a dues victòries a Burgos (100-102) i Saragossa (83-95). Després, diumenge (18:00), tocarà altre cop tornar a Fontajau per rebre el Bilbao. El duel d’avui es presenta més equilibrat que mai tenint en compte que els dos equips hi arriben empatats a la classificació amb el mateix balanç: cinc triomfs i set derrotes, i amb una distància prou considerable de les posicions de perill, que marca el Burgos amb només dues victòries.
Tot plegat sembla dibuixar una bona oportunitat per als de Moncho Fernández de trencar una dinàmica d’allò més negativa lluny de Fontajau, on els gironins compten els partits per desfetes. Cinc de cinc i males experiències competitives en les tres darreres, i complicades, sortides a les pistes del Madrid, València i Unicaja. Tot i això, els gironins s’aferren al refrany d’any nou, vida nova, per oferir més bones prestacions com a visitant i estrenar-se, d’una vegada per totes, aquesta temporada a domicili. «Encarem el 2026 amb la màxima il·lusió. Hem de fer les coses bé i continuar creixent com a equip», deia el gallec en la conferència de premsa prèvia. El Bàsquet Girona té la baixa confirmada de Maxi Fjellerup i, en funció de la seva evolució, podrà disposar de Mark Hugues que, segons el tècnic gallec , «encara està fotut del turmell que es va lesionar en el darrer partit».
La inspiració de Livingston i Needham, el gran moment de Busquets i Vildoza o el poder de Geben i Maric a la pintura són alguns dels elements a què s’agafa l’afició per poder cantar victòria aquest vespre al Nou Congost. Allà, l’equip ja sap què li espera. «És una pista de molt de bàsquet», alertava Moncho que, per aquest motiu, demanava «molta concentració». «Hem de ser capaços de jugar en aquests ambients», afegia.
Mentrestant, el Manresa arriba al derbi tocat després de sortir escaldat dimarts de Jerusalem a la pista del Hapoel Midtown (105-69) en partit de l’Eurocup. Una segona part funesta (60-20) va deixar sense cap mena d’opció els del Bages davant el conjunt israelià. Malgrat aquesta desfeta recent, les victòries a Burgos i Saragossa, on l’ex del Bàsquet Girona, Pierre Oriola va tenir-hi un paper destacat, amb vint-i-un punts i 24 de valoració havien frenat una dinàmica negativa de tres derrotes consecutives.
Diego Ocampo, gallec com Moncho i exassistent de Pedro Martínez a l’Akasvayu Girona (2007-08), té les baixes segures de Dani Pérez i Hugo Benítez, que continuen amb el seu procés de recuperació i de Max Gaspà que ja s’entrena amb l’equip però encara no està a punt per tenir minuts. Per contra, Louis Olinde hauria d’estar recuperat d’una gastroenteritis. Les arribades de Ferran Bassas i Eli Brooks han ajudat a agafar un xic d’aire a l’equip manresà. Ocampo demana una alegria al Congost després de tres sortides consecutives. «Tenim mil excuses, però no en volem buscar. Volem regalar un triomf a la nostra gent».
