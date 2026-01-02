Sorteig d'entrades pel partit del Bàsquet Girona

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure el Bàsquet Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga EndesaBàsquet Girona - Kosner Baskonia, del diumenge 11 de gener a les 18h, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimecres 7 de gener abans de les 12 hores), dijous 8 de gener els guanyadors sortiran publicats al diari.

