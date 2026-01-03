La baixa de Mikhailov ensorra l’atac del Bisbal (59-82)
La falta d’efectius i la falta d’encert des del triple condemnen als d’Èric Surís, que només havien anotat 25 punts els dos primers quarts
Gerard Ullastre
Sense Golson, Adebayo - lesionats - ni - sobretot - l’estrella de l’equip, Mikhailov - que no ha pogut participar per una indisposició - el Bisbal ha patinat estrepitosament al Pavelló Vell davant el Sant Antoni. Malgrat l’escalf de l’afició, els empordanesos han fet un partit molt fred, amb un joc pobre el qual ha depès de la creativitat de Torrent en masses possessions. Els d’Èric Surís han hagut de recórrer masses vegades al tir de 3 com a últim recurs davant la falta d’una referència ofensiva i el desgavell organitzatiu. La manca d’encert des de la llarga distància - i en particular de la del base veterà, que ha anotat només 1 triple en 11 intents -, ha agreujat la falta d’idees en atac i el desordre ofensiu.
El Sant Antoni no ha deixat somiar al Bisbal en cap moment. Ja des del primer quart, el conjunt visitant ha atropellat els del Baix Empordà amb un parcial de 0 a 12. No es pot justificar la dificultat de capgirar els resultats adversos per la no disponibilitat de l’agitador per excel·lència de l’equip. La lesió de Golson no és una excusa vàlida.
El conjunt balear ha escombrat els locals també en el segon quart el qual ha tingut una dinàmica molt similar al primer. Quan l’àrbitre ha indicat el camí cap als vestuaris, el partit ja estava pràcticament sentenciat. El clar domini visitant ha fet que ni els més optimistes vaticinessin un intent de remuntada.
A la represa, però, el Bisbal s’ha posat les piles i ha encadenat un seguit de bones transicions ofensives. L’increment de l’agressivitat s’ha traduït en un augment de faltes personals rebudes que Álvarez i Torrent han materialitzat exitosament. Malgrat el resultat, no ha caigut el desànim, com sí que havia succeït en altres ocasions. És més, a partir del tercer quart s’ha vist la millor versió dels empordanesos, que han guanyat el parcial.
A l'últim quart del partit, però, el Sant Antoni ha tornat a agafar les regnes del matx i ha recuperat la petita distància que els locals havien retallat en el tercer. Encara que sembli que el tercer parcial ha estat un miratge enmig del desert, ha estat l’única nota positiva de l’encontre, ja que els locals no han llençat la tovallola malgrat tenir un context desfavorable el qual cal dir que s’havien guanyat desdibuixant-se els dos primers quarts.
